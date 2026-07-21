بابایی،بهزیستی را مأمن افراد محروم و نیازمند جامعه دانست و بر ضرورت حمایت همه جانبه بخش دولتی از موسسات خیریه تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ همزمان با هفته بهزیستی نشست مشترک استاندار یزد با خیرین، شرکای اجتماعی، تشکلها و موسسات غیر دولتی بهزیستی به منظور همافزایی ظرفیتهای دولتی و مردمی برای ارتقای خدمات حمایتی برگزار شد.
استاندار یزد در این نشست، ضمن گرامیداشت هفته بهزیستی از تمامی مدیران و کارکنان مجموعه بهزیستی استان یزد و نیز کلیه ایثارگران خیر و نیکوکار و موسسات خیریه و بخش خصوصی فعال در این حوزه قدردانی کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه سرمایه اصلی خیرین و نیکوکاران یزدی نه ثروت بلکه قلبهای بزرگ آنان است، گفت: اندیشههای بلند و دستان بخشنده نیکوکاران همواره مایه افتخار این دیار بوده است.
محمدرضا بابایی به اهمیت نیکوکاری از نگاه دین مبین اسلام پرداخت و تصریح کرد: بنا به فرموده امیرالمومنین حضرت علی (ع) ارزش انسان به اندیشه و گفتار و رفتار نیک و قدمهایی است که برای بهبود جامعه برمیدارد.
وی بهزیستی را مأمن انسانهای محروم جامعه دانست و افزود: پشتیبانی از زنان سرپرست خانوار، حمایت از سالمندان و همراهی با توان یابان نیازمند به فرصتهای برابر برای شکوفایی استعدادهای نهفته از رسالتهای این مجموعه است.
استاندار یزد با بیان اینکه کمکهای خیری حاوی پیامهای روشنی برای افراد جامعه است، گفت: هر کمک خیری این پیام را برای نیازمندان و توانیابان به همراه دارد که هیچ گروهی از جامعه هرگز تنها نخواهد ماند.
وی در ادامه عنوان کرد: بدون تردید جامعهای که در آن فرهنگ احسان، نیکوکاری، مسئولیت پذیری و ادای مسئولیتهای اجتماعی نهادینه شود جامعهای امنتر، سالمتر و موفقتر خواهد بود.
بابایی با بیان اینکه «توسعه پایدار» تنها با بودجههای دولتی محقق نمیشود گفت: بر اساس تجارب کشورهای توسعه یافته این مهم، با مشارکت فعال مردم، موسسات خیریه و مسئولیت پذیری یکایک افراد جامعه امکان پذیر است.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت حمایت همه جانبه بخش دولتی از موسسات خیریه فعال در حوزه بهزیستی یادآور شد: پیگیری مطالبات فعالان این حوزه و رفع موانع فعالیتهای خیری آنان از مهمترین وظایف دستگاههای مربوطه است.
استاندار یزد در پایان با اشاره به رتبه برتر مجموعه بهزیستی استان در کشور بر اساس ارزیابیها و شاخصهای چهارگانه خاطرنشان کرد: پیگیری و اجرای دقیق مصوبات کارگروههای استانی این حوزه با جدیت دنبال شود.
منبع؛ روابط عمومی استانداری یزد