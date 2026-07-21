باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اواخر این هفته به دعوت دولت موقت سوریه به این کشور سفر خواهد کرد.

استفان دوجاریک در بیانیه‌ای اعلام کرد که گوترش در دمشق با ابومحمد جولانی، رئیس‌جمهور موقت و دیگر مقامات دولتی از جمله اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه دیدار خواهد کرد.

وی گفت: «این اولین سفر آنتونیو گوترش به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد به سوریه خواهد بود.» وی افزود که دبیرکل سازمان ملل متحد تعهد سازمان ملل متحد را برای حمایت از دولت و مردم سوریه در «این دوره تعیین‌کننده در تاریخ این کشور» مجدداً تأیید خواهد کرد.

گوترش همچنین بر اهمیت احترام به «حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی» سوریه تأکید خواهد کرد و از جامعه مدنی، سازمان‌های زنان و جوامع مختلف در مورد گذار سیاسی و بهبود اوضاع این کشور خواهد شنید.

او همچنین قصد دارد از نیروی ناظر بر خروج نیرو‌های سازمان ملل یا UNDOF بازدید کند.

منبع: آناتولی