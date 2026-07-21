چهارمین روز از همایش بین‌المللی «تحقق وعده انتقام» با شعار «واکاوی مفهومی در تراز تمدن نوین اسلامی» امروز در دانشگاه قم برگزار شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی  -دبیر علمی همایش، حجتالاسلام مهدی گرامی پور، در گفتگو با خبرنگار ما ضمن تشریح روند برگزاری  رویداد پنج روزه «تحقق وعده انتقام»  ، گفت: مراسم افتتاحیه روز شنبه ۲۷ تیرماه با حضور علما و فضلای حوزه علمیه مشهد برگزار شد و سپس برنامه های تخصصی در دانشگاه باقرالعلوم(ع) و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم دنبال شد. امروز نیز میزبان اساتید و دانشجویان دانشگاه قم هستیم تا ابعاد مغفول مانده این مفهوم را از منظر فقه سیاسی و حقوق بین الملل بررسی کنیم.

او با اشاره به پایان بندی این رویداد علمی تأکید کرد: مراسم اختتامیه این همایش بین المللی فردا چهارشنبه، ۳۱ تیرماه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تهران برگزار خواهد شد و در آن، بیانیه نهایی و قطعنامه علمی همایش قرائت می شود.

گرامی پور تصریح کرد: تمام خلاصه مقالات پذیرفته شده، یافته های میزگردهای تخصصی و دستاوردهای پژوهشی این رویداد، پس از فرآیند جمع بندی نهایی توسط دبیرخانه، در قالب مجموعه مقالات علمی و کتابچه های تخصصی تدوین و در اختیار دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و علاقه مندان به مطالعات راهبردی قرار خواهد گرفت.

او گفت:این همایش با حمایت نهادهای علمی حوزوی و دانشگاهی کشور، برای اولین بار به صورت نظام مند به واکاوی «عدالت ترمیمی» در گفتمان انقلاب اسلامی پرداخته و استقبال پژوهشگرانی از کشورهای منطقه نیز موجب تقویت وجه بین المللی آن شده است.

گرامی پور گفت: این همایش که با استقبال گسترده پژوهشگران همراه شده، تلاش دارد تا از کلیشه های رایج در باب «انتقام» فراتر رفته و آن را در چارچوب نظریه عدالت و مقاومت اسلامی بازتعریف کند.

 

برچسب ها: امام شهید ، انتقام
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