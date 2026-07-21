معاون وزیر نیرو گفت: با وجود افزایش نیم درجه‌ای دمای متوسط وزنی کشور نسبت به سال گذشته، تقاضای مصرف برق در دوره اوج گرما بیش از ۳ درصد کاهش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، با اشاره به استمرار گرمای هوا و ضرورت حفظ پایداری شبکه سراسری برق اظهار کرد: در روز‌های گرم و پرمصرف تابستان، تمامی مدیران، متخصصان، مهندسان و نیرو‌های عملیاتی صنعت برق در سراسر کشور، به‌صورت شبانه‌روزی برای تأمین برق پایدار و استمرار خدمت‌رسانی به مشترکان در حال فعالیت هستند.

وی افزود: با اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فنی و مدیریتی، از جمله پایش و کنترل هوشمند مصرف، استفاده از محدودکننده‌های هوشمند مصرف برای مدیریت مصارف غیرمجاز، اجرای طرح‌های کاهش تلفات شبکه و تشدید مقابله با مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز، موفق شده‌ایم تقاضای مصرف برق کشور را بیش از سه درصد کاهش دهیم.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با بیان اینکه این دستاورد برای دومین سال پیاپی در اوج گرمای تابستان محقق شده است، تصریح کرد: کاهش تقاضای برق در شرایطی به دست آمده که متوسط دمای وزنی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود نیم درجه سانتی‌گراد افزایش یافته است. همچنین هفته گذشته نیز متوسط دما نسبت به هفته مشابه سال گذشته، حدود یک‌ونیم درجه افزایش داشت و کشور یکی از گرم‌ترین مقاطع تابستان را پشت سر گذاشت.

رجبی‌مشهدی تأکید کرد: با وجود عبور موفق شبکه برق از روز‌های بسیار گرم، هنوز در میانه تابستان قرار داریم و تداوم پایداری شبکه، نیازمند همراهی همه مشترکان و مدیریت هوشمندانه مصرف است. کاهش مصرف در ساعات اوج بار، تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه، خاموش‌کردن تجهیزات برقی غیرضروری و انتقال استفاده از وسایل پرمصرف به ساعات کم‌باری، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ پایداری شبکه دارد.

وی خاطرنشان کرد: همدلی و مشارکت مردم، همکاری بخش‌های تولیدی، صنعتی، تجاری و اداری و تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق، مهم‌ترین پشتوانه برای عبور مطمئن از روز‌های باقی‌مانده فصل گرم است. امیدواریم با استمرار صرفه‌جویی و مصرف بهینه، بتوانیم شرایط ناشی از افزایش دما و رشد مصرف را با کمترین مشکل پشت سر بگذاریم.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پایان از همراهی مشترکان و تلاش کارکنان صنعت برق قدردانی کرد و گفت: هر میزان صرفه‌جویی، حتی در مقیاس‌های کوچک، در سطح ملی به حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن برای همه هم‌وطنان کمک خواهد کرد.

برچسب ها: مصرف برق ، وزارت نیرو
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