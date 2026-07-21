رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه (۳۰ تیرماه) در پیامی خطاب به خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، انتخاب وی را تبریک گفت و نوشت: این انتخاب، در حقیقت پذیرش امانتی است که از دل آتش و خون برآمده و در مقطعی صورت می‌گیرد که خاک پاک فلسطین، هنوز گرم از خون سرخ و حماسی فرماندهان والامقام مقاومت، شهید اسماعیل هنیه و شهید یحیی سنوار است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این پیام افزود: شهادت این دو قهرمان نستوه، نه خللی در کالبد مقاومت، بلکه نقطه آغاز فصل جدیدی از خشم مقدس و تبلور اراده پولادین مردم فلسطین در برابر صهیونیسم است.

قالیباف در این پیام تاکید کرد: اطمینان دارم که جنابعالی با تکیه بر میراث سیاسی و جهادی شهید هنیه و اراده‌ی تزلزل‌ناپذیر شهید سنوار، پرچم مقاومت را سرافرازتر از پیش در برابر اشغالگران برافراشته نگاه خواهید داشت و مسیر پیروزی را با عزمی راسخ ادامه خواهید داد.

او اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران، در کنار شما و تمامی رزمندگان میدان است تا با تداوم این مسیر پرافتخار و با تکیه بر امداد‌های الهی، آرمان نخست امت اسلامی یعنی آزادی قدس شریف را به منصه ظهور برسانیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این پیام خاطرنشان کرد: فرصت را مغتنم شمرده، از خداوند متعال برای شهدای مقاومت علو درجات، برای جنابعالی سلامتی، استقامت و توفیق روزافزون و برای مردم شریف و مقاوم فلسطین، سعادت و سربلندی مسألت می‌کنم.