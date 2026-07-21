خبری عکس باشگاه خبرنگاران جوان

بازدید خبرنگاران از مرکز توانمندسازی کودکان کار در تهران

بازدید خبرنگاران از مرکز توانمندسازی کودکان کار در تهران
عکاس زهرا سادات راد
تاریخ انتشار ۳۰ تير ۱۴۰۵ ۱۹:۳۵
کد خبر
۹۱۱۰۸۴۶
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امروز ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۵ تور رسانه‌ای و بازدید از نخستین پردیس توانمندسازی کودکان کار و خیابان «مرکز سرزمین رویش» با حضور ورزشکاران و هنرمندان و همچنین اصحاب رسانه کشور برگزار شد. در این رویداد، هنرمندان و ورزشکاران و خبرنگاران با حضور در غرفه‌های مختلف این مرکز، از نزدیک در جریان چالش‌ها و دستاورد‌های توانمندسازی کودکان کار و خیابان قرار گرفتند. اصحاب رسانه نیز با قلم و تصویر خود، روایتگر لحظاتی شدند که کودکان در فضایی امن و شاداب، مهارت‌های زندگی و حرفه را فرا می‌گیرند. این هم افزایی میان رسانه، چهره‌های ملی و نهاد‌های حمایتی، نشانه‌ای امیدبخش از تغییر نگرش جامعه نسبت به آینده این کودکان است. حضور چهره‌های محبوب ورزش و هنر در این تور رسانه‌ای، لبخند امید را بر لبان کودکانی نشاند که حالا قرار است آیند‌ه‌ای روشن‌تر را تجربه کنند.

بازدید خبرنگاران از مرکز توانمندسازی کودکان کار در تهران

امروز ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۵ تور رسانه‌ای و بازدید از نخستین پردیس توانمندسازی کودکان کار و خیابان «مرکز سرزمین رویش» با حضور ورزشکاران و هنرمندان و همچنین اصحاب رسانه کشور برگزار شد. در این رویداد، هنرمندان و ورزشکاران و خبرنگاران با حضور در غرفه‌های مختلف این مرکز، از نزدیک در جریان چالش‌ها و دستاورد‌های توانمندسازی کودکان کار و خیابان قرار گرفتند. اصحاب رسانه نیز با قلم و تصویر خود، روایتگر لحظاتی شدند که کودکان در فضایی امن و شاداب، مهارت‌های زندگی و حرفه را فرا می‌گیرند. این هم افزایی میان رسانه، چهره‌های ملی و نهاد‌های حمایتی، نشانه‌ای امیدبخش از تغییر نگرش جامعه نسبت به آینده این کودکان است. حضور چهره‌های محبوب ورزش و هنر در این تور رسانه‌ای، لبخند امید را بر لبان کودکانی نشاند که حالا قرار است آیند‌ه‌ای روشن‌تر را تجربه کنند.
۳۰ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۵
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برچسب ها: تهران ، کودکان کار
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