بازدید خبرنگاران از مرکز توانمندسازی کودکان کار در تهران

امروز ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۵ تور رسانهای و بازدید از نخستین پردیس توانمندسازی کودکان کار و خیابان «مرکز سرزمین رویش» با حضور ورزشکاران و هنرمندان و همچنین اصحاب رسانه کشور برگزار شد. در این رویداد، هنرمندان و ورزشکاران و خبرنگاران با حضور در غرفههای مختلف این مرکز، از نزدیک در جریان چالشها و دستاوردهای توانمندسازی کودکان کار و خیابان قرار گرفتند. اصحاب رسانه نیز با قلم و تصویر خود، روایتگر لحظاتی شدند که کودکان در فضایی امن و شاداب، مهارتهای زندگی و حرفه را فرا میگیرند. این هم افزایی میان رسانه، چهرههای ملی و نهادهای حمایتی، نشانهای امیدبخش از تغییر نگرش جامعه نسبت به آینده این کودکان است. حضور چهرههای محبوب ورزش و هنر در این تور رسانهای، لبخند امید را بر لبان کودکانی نشاند که حالا قرار است آیندهای روشنتر را تجربه کنند.