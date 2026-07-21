باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی وزیر کشور روز سهشنبه پس از جلسه با وزیر کشور پاکستان با حضور هیاتهای عالی ایران و پاکستان گفت: دیدارهایی با فیلد مارشال سید عاصم منیر فرمانده ارتش و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان داشتیم و جلسه کارشناسی بسیار خوبی نیز با حضور وزیر کشور و هیات پاکستانی برگزار شد.
وی ادامه داد: در نشست کارشناسی دقیق در وزارت کشور پاکستان با همتای خود همکارانشان هیاتی ایرانی غیر از وزارت کشور، مسوولان وزارت کشاورزی، وزارت نفت و همچنین وزارت راه و شهرسازی حضور داشتند.
مومنی افزود: بحثهای بسیار خوبی مطرح شد. در حوزههای امنیتی و حوزههای مربوط به افزایش تجارت و افزایش تبادلات اقتصادی تصمیمات خوبی گرفته شد.
وی گفت: هدف گذاری تجاری که ما در گام اول کردیم این بود که سطح مبادلات از ۳ میلیارد دلاری را به ۱۰ میلیارد دلار برسانیم البته این نیاز به زیرساخت دارد.
وزیر کشور اظهار داشت که دو کشور حداقل باید روزانه دو هزار کامیون در مرزها تردد داشته باشند که سطح فعلی آن ۸۰ درصد است.
وی گفت: گشایش مرز جدید کوهک-چدگی امروز مورد توافق قرار گرفت تا به افزایش تبادلات تجاری کمک کند. قرار شد زیرساختهای لازم در مرز ریمدان-گبد نیز تقویت شود.
مومنی گفت: قرار شد در هر دو سوی مرز برای افزایش تجارت، کامیونهای پاکستانی و ایرانی به شهرهای یکدیگر تردد داشته باشند.
وی افزود: در مجموع میتوان گفت که زمینههای لازم برای افزایش تجارت در حال فراهم شدن است. در حوزه کشاورزی هم دو طرف اعلام آمادگی کردند که از این طریق حجم تجارت مشترک را به ۵ میلیارد دلار افزایش بدهیم.
وزیر کشور گفت: زیرساختهای دو طرف مانند تاسیس سردخانه باید در دو سوی مرز ایجاد شود که این هم مورد توافق لازم صورت گرفت.
وی تاکید کرد: بازدید و جلسات امروز یکی از بهترین سفرها بود. کارشناسی ریز و دقیق از سوی مسوولان ایران و پاکستان صورت گرفت.
وی درباره ارتباطات مردمی به ویژه مدیریت سفرهای اربعینی نیز گفت: بله، در مورد سفرهای اربعینی هم در جلسه فردا بررسی و صحبت خواهد شد.
مومنی در پایان گفت: بخش دیگر بحثها هم در رابطه با تحولات منطقه بود که رایزنیهای صورت گرفت که در آینده نیز بیشتر صحبت خواهیم کرد.
منبع: ایرنا