رئیس جمهور آمریکا در دیدار با همتای لبنانی خود مدعی شد: اگر اتفاقی در باب المندب بیفتد، با آن برخورد خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با جوزف عون، رئیس جمهور لبنان در کاخ سفید دیدار کرد.

ترامپ در این دیدار گفت: روابط با لبنان خوب است و رئیس جمهور آن بسیار مورد احترام است. جلسات خوبی داشتیم و بسیاری از مشکلات مربوط به لبنان را حل خواهیم کرد. من فکر می‌کنم لبنان کشوری است که مدت‌هاست با آن بدرفتاری شده است. ما بسیاری از مشکلات لبنان را حل خواهیم کرد و برخی از آنها را تاکنون حل کرده‌ایم. اگر رئیس جمهور لبنان بخواهد با حزب الله صحبت کنم، این کار را خواهم کرد. رئیس جمهور سوریه می‌خواهد مداخله کند و با حزب‌الله کاری انجام دهد و من فکر می‌کنم این بسیار مؤثر خواهد بود.

وی مدعی شد: توافق‌نامه‌های ابراهیم بسیار موفق بودند و بسیاری از کشور‌ها بعداً به آنها خواهند پیوست.

رئیس جمهور آمریکا با تکرار ادعاهای خود درباره ایران گفت: ایرانی‌ها خواهان ملاقات هستند و تا زمانی که آنها آماده ملاقات معنادار نباشند، ما اهمیتی نخواهیم داد. مذاکرات با ایران در جریان است. ایران نمی‌تواند و نخواهد توانست سلاح هسته‌ای داشته باشد و ما به طور قابل توجهی قابلیت‌های آن را تضعیف کرده‌ایم. اگر به ایران حمله نمی‌کردیم، آنها به سلاح هسته‌ای دست می‌یافتند و از آن برای نابودی اسرائیل و دیگر کشور‌های منطقه استفاده می‌کردند.

وی در مورد محاصره دریایی عربستان هم گفت: «اگر اتفاقی در باب المندب بیفتد، با آن برخورد خواهیم کرد و قبلاً هم با حوثی‌ها این کار را کرده‌ایم. ما تقریباً ۴۵ روز اقدامات بسیار شدیدی علیه حوثی‌ها اجرا کردیم و از آن زمان تاکنون هیچ مشکلی با آنها ندیده‌ایم. اگر اتفاقی در دریای سرخ بیفتد، ما به سادگی با آن برخورد خواهیم کرد.»

رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که اسرائیل در حال حاضر در حال «استقرار مجدد» در مناطق دیگر جنوب لبنان است؛ در حالی که دومین روز از خروج برنامه‌ریزی شده اسرائیل از مناطق به اصطلاح «مناطق آزمایشی» در این کشور ادامه دارد.

این پاسخ زمانی داده شد که از ترامپ پرسیده شد آیا جدول زمانی برای خروج کامل اسرائیل از لبنان وجود دارد یا خیر و رئیس جمهور آمریکا توضیح بیشتری نداد.

وقتی از ترامپ در مورد حادثه امروز که در آن نیروهای اسرائیلی به ارتش لبنان که سعی در استقرار در منطقه‌ای در جنوب لبنان داشت که ارتش اسرائیل از آن عقب‌نشینی کرده بود، شلیک کردند، سوال شد، ترامپ گفت که «این موضوع را بررسی خواهد کرد».

ترامپ همچنین اذعان کرد که ایران کاری را در اردن انجام داد و اگر ما عاملان دیگری داشتیم، متأسفانه این اتفاق نمی‌افتاد.

ارتش ایالات متحده هفته گذشته اعلام کرد که پس از حمله موشکی و پهپادی ایران در اردن، دو نفر از اعضای ارتش کشته و چهار نفر دیگر به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

او همچنین در گفتگو با خبرنگاران مدعی شد که آمریکا منطقه‌ای را که شایعه شده سانتریفیوژ‌های هسته‌ای ایران در آنجا قرار دارند، هدف قرار خواهد داد.

او افزود: «معمولاً این را نمی‌گویم. اگر فکر می‌کردم که آنها می‌توانند کاری در مورد آن انجام دهند، هرگز این را نمی‌گفتم، اما ما خیلی زود و خیلی شدید به آن منطقه حمله خواهیم کرد.»

منبع: الجزیره