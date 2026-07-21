باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمیاسد رئیس پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت تردد زائران اربعین حسینی اظهار کرد: از ۲۶ تیرماه همزمان با آغاز سفر زائران، محورهای منتهی به ۶ مرز اربعینی کشور شامل مهران، شلمچه، چذابه، خسروی، باشماق و تمرچین شاهد افزایش تردد هموطنانی بوده که قصد عزیمت به عتبات عالیات را دارند.
وی با اشاره به سهم مرزهای کشور در خروج زائران افزود: بر اساس آمارهای ثبتشده، مرز مهران در استان ایلام همچنان بیشترین حجم تردد زائران را به خود اختصاص داده است. پس از آن، مرز شلمچه در استان خوزستان و سپس مرز خسروی در استان کرمانشاه، بیشترین میزان خروج زائران را ثبت کردهاند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه آمار تردد جادهای و آمار خروج از مرزها دو شاخص متفاوت هستند، گفت: بررسی دادههای سامانههای ترافیکی نشان میدهد تردد در محورهای برونشهری ۵ استان مرزی اربعین نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است، اما در مقابل، آمار خروج زائران از مرزها نسبت به سال قبل کاهش دارد.
سردار کرمیاسد ادامه داد: بیشترین افزایش تردد جادهای مربوط به استان آذربایجان غربی با رشد ۲۶ درصدی و پس از آن استان کرمانشاه با افزایش ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.
وی افزود: بر اساس آمارهای ثبتشده، مرز مهران در استان ایلام همچنان بیشترین سهم خروج زائران را به خود اختصاص داده است. پس از آن مرز شلمچه در استان خوزستان در رتبه دوم و مرز خسروی در استان کرمانشاه در رتبه سوم قرار دارند. همچنین تردد در محورهای منتهی به مرزهای باشماق، تمرچین و چذابه نیز در حال انجام است و پلیس راه در تمامی مسیرهای منتهی به این گذرگاهها حضور و آمادگی کامل دارد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به تحلیل دادههای سامانه «سماح» اظهار کرد: برآوردهای پلیس نشان میدهد از فردا (۳۱ تیر) تا ۴ مردادماه نخستین موج سنگین سفرهای اربعینی آغاز خواهد شد و در این بازه زمانی شاهد افزایش قابل توجه حجم تردد در محورهای منتهی به مرزهای کشور خواهیم بود.
وی با تأکید بر اینکه پلیس و دستگاههای مسئول از ماهها قبل برای مدیریت سفرهای اربعین برنامهریزی کردهاند، افزود: طی جلسات متعدد با سازمانهای مسئول بهویژه سازمان راهداری، مشکلات و نواقص سالهای گذشته شناسایی و برطرف شده و اکنون تمامی دستگاههای خدماترسان با آمادگی کامل در مسیرهای منتهی به مرزها مستقر هستند.
سردار کرمیاسد خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی، مدیریت ترافیک، ایمنسازی مسیرها و ارائه خدمات به زائران پیشبینی شده و امیدواریم با همراهی مردم، شاهد سفرهایی ایمن و بدون حادثه باشیم.
وی در ادامه با اشاره به حوادث ثبتشده از ابتدای اجرای طرح اربعین گفت: از زمان آغاز طرح تاکنون، تنها یک حادثه مرتبط با زائران اربعین در محور دهلران استان ایلام رخ داده که بر اثر خروج یک دستگاه خودرو از جاده، ۵ نفر مجروح شدند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با هشدار نسبت به انتخاب ساعات پایانی شب برای سفر افزود: به دلیل گرمای هوا، بسیاری از زائران ساعات شب را برای حرکت انتخاب میکنند، اما این موضوع خطر خستگی و خوابآلودگی رانندگان را افزایش میدهد. از رانندگان درخواست میکنیم در صورت احساس خستگی، حتماً در مجتمعهای بینراهی و محلهای امن استراحت کنند و از ادامه رانندگی در شرایط خوابآلودگی خودداری کنند.
سردار کرمیاسد همچنین از تغییر الگوی سفر زائران اربعین در سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس تحلیلهای پلیس، امسال به دلیل شرایط موجود، مدت زمان سفر زائران کوتاهتر از سالهای گذشته خواهد بود؛ بهگونهای که پیشبینی میشود میانگین مدت سفر از حدود یک هفته در سالهای گذشته، به ۳ تا ۴ روز کاهش یابد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان تأکید کرد: پلیس راه راهور فراجا با تمام توان در محورهای مواصلاتی کشور حضور دارد و از زائران درخواست میکند با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و برنامهریزی مناسب برای سفر، پلیس را در برگزاری هرچه ایمنتر عملیات اربعین همراهی کنند.
منبع: پلیس راهور فراجا