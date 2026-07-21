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دام جزایر ایران برای ارتش آمریکا؛ فرصت تهران برای تحمیل یک شکست راهبردی به واشنگتن! + فیلم

ژنرال الصمادی تحلیلگر نظامی و استراتژیک تأکید کرد: اشغال احتمالی جزایر ایران نه‌تنها قابل تثبیت نیست، بلکه می‌تواند به شکست راهبردی آمریکا منجر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- ژنرال محمد الصمادی، تحلیلگر نظامی و استراتژیک گفت: ممکن است طرف ایرانی حتی از انجام عملیات آبی‌ـ‌خاکی یا عملیات هلی‌برن و پیاده‌سازی نیروهای آمریکا در جزایر ایران استقبال کند، چرا که چنین اقدامی می‌تواند فرصتی در اختیار ایران قرار دهد تا از آن برای وارد کردن یک شکست راهبردی به ایالات متحده بهره ببرد.

او افزود: آمریکا شاید بتواند مناطقی را اشغال کند، اما آیا قادر خواهد بود حضور خود را در مناطقی که اشغال کرده تثبیت کند؟ علاوه بر این، همه این جزایر در برد موشک‌ها، پهپادها و همچنین آتش توپخانه ایران قرار دارند.

 

 

 

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