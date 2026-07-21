باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - ایمان محرابینیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جادههای کشور اظهار کرد: ترافیک در محور فیروزکوه در مسیر رفت و برگشت، بهویژه در محدودههای دماوند و پلسفید، سنگین گزارش شده است.
وی افزود: در محور هراز نیز در مسیر جنوب به شمال، محدودههای گزنک، شاهاندشت و وانا با ترافیک سنگین مواجه هستند.
محرابینیا ادامه داد: در حال حاضر تردد در محور چالوس، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین در محور هراز در مسیر شمال به جنوب نیز تردد بدون مشکل در جریان است.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی تصریح کرد: محورهای چالوس و فیروزکوه در ارتفاعات دارای مهگرفتگی هستند و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی گزارش شدهاند.
وی درباره وضعیت سایر محورهای کشور نیز گفت: ترافیک در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین، حدفاصل شهرک جهاننما تا استاندارد، و همچنین در آزادراه ساوه ـ تهران در محدوده نسیمشهر سنگین است.
محرابینیا خاطرنشان کرد: در برخی محورهای استان مازندران پدیده مهگرفتگی مشاهده میشود و محور بندرعباس ـ لار در محدوده «کلمتلی» و «تردد» به دلیل شرایط موجود مسدود است و رانندگان باید از مسیر جایگزین کهورستان ـ منبعآب ـ بندرعباس استفاده کنند.