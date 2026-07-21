مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:در هفته جاری وزش باد در نوار شرقی تداوم خواهد داشت در بعضی مناطق همچون زابل وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک رخ می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امروز (سه شنبه) برای شمال شرق کشور، سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی رگبار باران پیش‌بینی کرد.

وی افزود: امشب در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی به‌ویژه در ساعات بعدازظهر افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ می دهد.

او بیان کرد: در نوار شرقی دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز کشور، وزش باد، گاهی خیزش گرد و خاک و کاهش نسبی دما و در استان‌های واقع در دامنه های شرقی زاگرس شامل مرکزی، قم و اصفهان گرد و غبار پیش بینی می‌شود.

وی گفت: در سایر مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر است.

او یادآور شد: فردا (چهارشنبه) در جنوب اردبیل، زنجان، گیلان، مازندران و همچنین در برخی نقاط دامنه های جنوبی البرز افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید انتظار می رود.

وی افزود: در هفته جاری وزش باد در نوار شرقی تداوم خواهد داشت در بعضی مناطق همچون زابل وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک رخ می دهد.

او گفت: امروز دریای خزر و در سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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