مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: تداوم وزش بادهای ۱۲۰ روزه در شمال استان، موجب کاهش دید افقی و کیفیت هوا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محسن حیدری گفت : بیشینه سرعت باد در زابل به ۷۶ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی به ۴۰۰ متر کاهش یافت. در زهک نیز سرعت باد ۸۳ کیلومتر بر ساعت ثبت شد و دید افقی به یک هزار متر رسید. همچنین گردوخاک، دید افقی در فرودگاه زاهدان را به ۳ هزار متر کاهش داد.

حیدری با بیان اینکه تا روز شنبه، به‌ویژه امروز و فردا، وزش باد شدید، گردوخاک و گاهی طوفان گردوخاک در شمال استان ادامه دارد، گفت: در زاهدان و نواحی مرکزی نیز افزایش غبار پیش‌بینی می‌شود. همچنین از امروز در شمال استان و از فردا در مناطق مرکزی و جنوب استان، از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان به شهروندان توصیه کرد از تردد غیرضروری، به‌ویژه سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی، در فضای باز خودداری کرده و رانندگان هنگام کاهش دید با احتیاط بیشتری تردد کنند.

منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان 

برچسب ها: وزش باد شدید ، هواشناسی
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