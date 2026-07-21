دومین سمینار ورزش بانوان کمیته پارالمپیک آسیا به میزبانی چین تایپه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دومین سمینار ورزش بانوان کمیته پارالمپیک آسیا طی روزهای ۲۸ و ۲۹ تیر ماه به میزبانی چین تایپه و با حضور نمایندگان ۲۵ کشور آسیایی برگزار شد.
در این سمینار دو روزه که برای اولین بار مرداد ماه سال گذشته برگزار شده بود، نمایندگان کشورهای مدعو در خصوص مباحثی، چون عدالت جنسیتی، توسعه رهبری زنان و افزایش مشارکت زنان دارای معلولیت در ورزش پارالمپیک گفتوگو و تبادل نظر شد.
از ایران نیز مریم کاظمی پور نایب رییس بانوان کمیته ملی پارالمپیک و مشاور رئیس کمیته زنان پارالمپیک آسیا با همراهی دکتر مژگان نصیری نایب رییس بانوان فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان و عضو کمیته ورزش بانوان کمیته پارالمپیک آسیا حضور داشتند و پیرامون مباحث یاد شده صحبت کردند.
در خلال این سمینار دو روزه دیدارهای اختصاصی با رییس و دبیر کمیته پارالمپیک آسیا، رییس کمیته زنان پارالمپیک آسیا، نمایندگان کشورهای ژاپن، اردن، مالزی، سنگاپور، بنگلادش، قزاقستان، قرقیزستان، مغلولستان، مالدیو، عراق و نیز رییس کمیته پارالمپیک اروپا و رییس فدراسیون جهانی World Ability نیز توسط نمایندگان کشورمان صورت گرفت.
در نشستهای یاد شده گفتوگوهای موثری پیرامون توسعه ورزش زنان و نقش مرکز تعالی آموزش APC ایران در توسعه آموزش مدیریت ورزش زنان آسیا و شرایط ایران در دوره جنگ تحمیلی و پساجنگ و نیز چالشهای پیش روی کاروان ایران در بازیهای پاراآسیایی آیچی-ناگویا انجام شد.
منبع: کمیته ملی پارالمپیک