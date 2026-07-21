هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» فروش بلیت پرواز‌های اربعین حسینی را از روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» اعلام کرد: فروش بلیت پروازهای اربعین حسینی از روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود. در این عملیات، نزدیک به ۳۲ هزار صندلی برای جابه‌جایی زائران از ۱۳ استان کشور به مقصد فرودگاه نجف اشرف عرضه خواهد شد.

 متقاضیان خرید بلیت می‌توانند از زمان آغاز فروش، با مراجعه به وب‌سایت رسمی "هما" به نشانی iranair.com و از طریق درگاه اختصاصی «خرید بلیت اربعین» نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند. تمامی بلیت‌های پرواز‌های اربعین صرفاً از طریق این درگاه عرضه می‌شود و فروش بلیت خارج از این سامانه فاقد اعتبار است.

بلیت پرواز‌های اربعین "هما" بر اساس نرخ‌های مصوب سازمان هواپیمایی کشوری عرضه می‌شود و هیچ‌گونه مبلغی افزون بر نرخ‌های تعیین‌شده از زائران ایرانی و دارندگان گذرنامه‌های غیرایرانی دریافت نخواهد شد.

 بر اساس ضوابط فروش، نرخ بلیت بزرگسال و کودک (خردسال) یکسان است و بهای بلیت نوزاد، در صورت اختصاص نیافتن صندلی، معادل ۱۰ درصد نرخ بلیت بزرگسال محاسبه می‌شود.

 همچنین مطابق مصوبه سازمان هواپیمایی کشوری، در بازه زمانی عملیات پرواز‌های اربعین، خرید گروهی بلیت برای بیش از ۹ نفر در هر نوبت امکان‌پذیر نیست.

برچسب ها: پرواز اربعین ، هواپیمایی هما
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