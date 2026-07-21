باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمد کرم‌اللهی در جریان برگزاری دهمین کنگره ملی که در استان فارس و شیراز برگزار شد، گفت: مسیر حق را مسیری است که همواره در جریان بوده و شهادت تجلی نوریست که از خداوند متعال نشأت می‌گیرد و همچون چراغی در تاریکی‌ها، راه را برای حرکت انسان‌ها روشن می‌کند.

او با اشاره به جایگاه والای شهدا گفت: این عزیزان ماه منیر و ستاره‌های راه هستند که با حضور خود، تاریکی‌ها را می‌شکافند و هدیه‌ای الهی به بشریت می‌بخشند.

کرم‌اللهی در ادامه با تاکید بر نقش هنر و کلام در تبیین حقیقت، شعر را روایتگر حقیقی حماسه دانست و افزود: واژه‌ها لایه به لایه رنگ می‌بازند تا حقیقت را بر جان‌ها عرضه کنند و مانع از خوابیدن حقیقت و خاموشی روشنایی شوند.

او با پیوند میان ولایت و حقیقت خاطرنشان کرد که ولایت مطلقه فقیه با حقیقت ولایت همنشینی دارد.

مدیرکل اداره هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین به نقش برجسته شاعران در حوزه ایثار اشاره کرد و گفت: شاعران با مشق شهادت، در خون خویش غوطه‌ور می‌شوند تا واژه‌ها و قافیه‌ها، زنجیره‌ای از حقیقت را برای روایت صبوری، مقاومت و پیروزی مردمان ایران زمین رقم بزنند.

او با مخاطب قرار دادن هنرمندان و نویسندگان، فارس را خاستگاه حقیقی دین، هنر و حماسه و میزبان استادان سخن دانست و از تمامی کسانی که با قلم و کاغذ خود در جریان ایثار مشارکت کردند، ابراز قدردانی نمود.

کرم‌اللهی در پایان سخنان خود با بیان اینکه ۱۶۹۴ نفر در کنگره ملی شعر ایثار شرکت کردند و ۴۰۰۱ اثر به دبیرخانه ارسال شده است، از خداوند متعال خواست که با بخشش دانایی و بینایی، مسیر رستگاری را بگشاید و سرانجام کار را به خشنودی خداوند و رستگاری بندگان منتهی فرماید.

پیوند هنر و مقاومت در قلب استان فارس

سردار ابراهیم بیانی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس، گفت: فراخوان شرکت در این کنگره از اواسط آبان‌ماه سال گذشته به جریان افتاد. با توجه به استقبال بی‌سابقه هنرمندان و علاقه‌مندان، مهلت ارسال آثار که در ابتدا یک ماه تعیین شده بود، به مدت یک ماه دیگر تمدید گردید تا امکان ارائه آثار باکیفیت‌تر و فاخرتر فراهم شود.

او افزود: تاکنون مجموعاً ۹ دوره از کنگره‌های ملی شعر ایثار در سطح کشور برگزار شده است که از این میان، تهران میزبان چهار دوره، قزوین میزبان یک دوره و یک دوره نیز به دلیل محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا به صورت مجازی برگزار شده است.

بیانی خاطرنشان کرد: استان فارس و شهر شیراز نیز چهار مرتبه میزبان این کنگره بوده‌اند و اکنون پنجمین دوره نیز در حال اجراست.

او با اشاره به روند ارزیابی آثار گفت: آثار دریافتی در دبیرخانه، توسط مجموعه‌ای از داوران برجسته در چهار محور مختلف مورد بررسی قرار گرفتند و بر اساس این ارزیابی‌ها، رتبه‌های اول تا سوم در هر بخش مشخص شدند که امروز در این مراسم مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس همچنین درباره زمان‌بندی برگزاری این مراسم اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای برگزاری این همایش از اواخر سال گذشته انجام شده بود، اما به دلیل وقوع جنگ رمضان و شرایط امنیتی حاکم، تصمیم بر آن شد که مراسم در زمان مناسب‌تری برگزار شود.

او افزود: پس از آن، تلاش شد تا اوایل سال جاری و همزمان با روز شیراز این رویداد برگزار شود، اما مجدداً به دلیل ملاحظات امنیتی و شرایط خاص، برگزاری آن به تعویق افتاد تا اینکه سرانجام امروز موفق به برگزاری این همایش ارزشمند شدیم.

سردار بیانی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت بزرگداشت یاد شهدا تأکید کرد و گفت: باید یاد و خاطره تمامی شهدا، به‌ویژه ۲۷۰ شهید جنگ رمضان در استان فارس را گرامی داشت؛ لازم به ذکر است که از این تعداد، ۱۵ نفر از شهدای این ایام متعلق به سایر استان‌ها بودند که پیکر‌های مطهرشان برای تشییع و تدفین به زادگاهشان بازگردانده شد.

او افزود: در روز‌های اخیر نیز شاهد تقدیم شدن چند شهید جدید به پیشگاه ایزد منان بودیم که بر اثر حملات ددمنشانه دشمن آمریکایی جان خود را فدا کردند.

شیراز، قطب ادبیات و هنر ایران، امروز میزبان دهمین دوره کنگره ملی شعر ایثار است. این رویداد که با هدف تلفیق فرهنگ مقاومت و ادبیات فاخر برپا شده، با توجه به پیشینه میزبانی استان فارس در دوره‌های پیشین، جایگاهی ویژه در میان رویداد‌های فرهنگی کشور یافته است.