رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با تأکید بر اینکه ریمدان یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های توسعه تجارت ایران و پاکستان است، خواستار تسریع در تکمیل زیرساخت‌های این منطقه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محمدسعید اربابی گفت: رفع کمبودهای عمرانی و خدماتی، زمینه افزایش مبادلات تجاری، کاهش زمان توقف کامیون‌ها و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند.

 وی اظهار کرد: منطقه منفصله ریمدان به‌عنوان تنها مرز زمینی منطقه آزاد چابهار با پاکستان شناخته می‌شود، و بدلیل موقعیت راهبردی در کانون برنامه‌های توسعه‌ای این سازمان قرار گرفته است.

وی افزود: مرز ریمدان با تکمیل زیرساخت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در افزایش تجارت، ترانزیت کالا و رونق اقتصادی سواحل مکران ایفا کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه توسعه ریمدان نیازمند تکمیل سریع زیرساخت‌های اساسی است، بیان کرد: ارتقای امکانات مرزی، ساماندهی تردد کامیون‌ها، افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی و رفع موانع موجود، از الزامات تبدیل ریمدان به یک مرز کارآمد و رقابت‌پذیر در حوزه تجارت بین‌المللی است.

وی ادامه داد: مشکلات و نیازهای منطقه منفصله ریمدان منطقه آزادچابهار از جمله کمبود پارکینگ برای کامیون‌های ایرانی و پاکستانی، محدودیت فضا برای استقرار شرکت‌های حمل‌ونقل، ناتمام بودن بخشی از شبکه برق‌رسانی، کمبود روشنایی معابر، نبود تجهیزات کافی در ساختمان گمرک، نیاز به نصب باسکول‌های جدید، کمبود فضای استراحت رانندگان و فرسودگی برخی ماشین‌آلات خدماتی است که همه کمبودها مورد بررسی قرار گرفته و بزودی شاهد حل آنها خواهیم بود.

اربابی گفت: بر اساس تصمیم‌های اتخاذ شده، عملیات ایجاد ۲ پارکینگ در محدوده گیت شرقی، جانمایی اراضی مورد نیاز برای استقرار شرکت‌های حمل‌ونقل، تکمیل شبکه برق‌رسانی، نصب باسکول‌های جدید، راه‌اندازی ژنراتور ساختمان گمرک، توسعه روشنایی معابر، احداث سالن استراحت رانندگان، تأمین تجهیزات اداری و تعمیر ماشین‌آلات خدماتی در اولویت اجرای دستگاه‌های مسئول قرار گرفت.

وی با تأکید بر پیگیری مستمر اجرای این پروژه‌ها، گفت: هر میزان که زیرساخت‌های ریمدان تقویت شود، روند ترخیص کالا، تردد ناوگان حمل‌ونقل و ارائه خدمات به تجار و سرمایه‌گذاران نیز روان‌تر خواهد شد و این موضوع در نهایت به افزایش مبادلات اقتصادی با پاکستان و کشورهای همسایه منجر می‌شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار افزود: منطقه منفصله ریمدان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی منطقه آزاد چابهار به شمار می‌رود و با توجه به موقعیت راهبردی خود در مرز ایران و پاکستان، تکمیل زیرساخت‌های آن می‌تواند علاوه بر تسهیل تجارت مرزی، جایگاه چابهار را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی ترانزیت و تجارت منطقه‌ای بیش از پیش تقویت کند.

وی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های منطقه منفصله ریمدان به عنوان اولویت نخست این سازمان با سرمایه‌گذاری ۶ هزار میلیارد تومانی در سه سال آینده دنبال می‌شود.

اربابی بیان کرد: از مجموع این اعتبار، ۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری برای آماده‌سازی اراضی، آسفالت معابر، تأمین آب، برق و روشنایی محدوده ۲۱۵ هکتاری منطقه آزاد ریمدان هزینه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با اشاره به جایگاه راهبردی ریمدان در تجارت با پاکستان و کشورهای منطقه افزود: با تکمیل زیرساخت‌ها، ظرفیت تردد روزانه کامیون‌ها از حدود ۵۰۰ دستگاه به یک‌هزار دستگاه افزایش می‌یابد که این امر به توسعه تجارت، ترانزیت، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال کمک خواهد کرد.

منبع منطقه آزاد چابهار 

برچسب ها: منطقه آزاد چابهار ، سرمایه گذاری
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