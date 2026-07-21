باشگاه خبرنگاران جوان - پس از استقبال مخاطبان از مجموعههای تاریخی تلویزیون در سالهای اخیر، سیمافیلم تولید سریال جدیدی با عنوان «شکیب عیار» را در دستور کار قرار داده است؛ مجموعهای که در فضای تاریخی و ماجراجویانهای مشابه «مهیار عیار» روایت میشود، اما داستانی مستقل و شخصیتهایی تازه دارد.
سریال «شکیب عیار» به کارگردانی علی هاشمی، کارگردان مجموعه موفق «مستوران» و تهیهکنندگی بهروز مفید در حال تولید است و از تازهترین پروژههای تاریخی سیمافیلم به شمار میرود.
این مجموعه با بهرهگیری از عناصر درام و تاریخ، تلاش دارد ضمن حفظ جذابیتهای آثار تاریخی تلویزیون، روایت متفاوتی را برای مخاطبان ارائه کند. همچنین فضای داستانی و نوع شخصیتپردازی آن میتواند برای علاقهمندان سریال «مهیار عیار» یادآور همان جهان روایی باشد.
«شکیب عیار» از جمله تولیدات جدید سیمافیلم است که با هدف توسعه مجموعههای تاریخی و جذب مخاطبان این گونه تلویزیونی ساخته میشود و انتظار میرود در زمان پخش، یکی از آثار مورد توجه رسانه ملی باشد.
منبع: رسانه ملی