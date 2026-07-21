معاون فرهنگی بنیاد شهید با بیان اینکه ایثار و مقاومت دو رکن اصلی پایداری انقلاب و نظام جمهوری اسلامی هستند، بر ضرورت تقویت وحدت و همدلی در جامعه تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - یعقوب سلیمانی در مراسم دهمین کنگره ملی شعر ایثار که به میزبانی استان فارس و شهر شیراز برگزار شد، با اشاره به جایگاه ویژه استان فارس به عنوان کانون تلاقی دین، هنر و حماسه، بر نقش کلیدی ایثار و مقاومت در پایداری نظام جمهوری اسلامی تأکید کرد و خواستار تمرکز کانونهای فرهنگی بر موضوع وحدت و همدلی شد.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن ابراز قدردانی از حضور اساتید، مسئولان، همکاران و خانوادههای شهدا، حضور در این محفل را مایه افتخار دانست.
او خاطرنشان کرد: استان فارس به دلیل جایگاه منحصربهفرد خود در پیوند میان دین، هنر و حماسه، باید تبلور این ویژگیهای شکوهمند باشد.
سلیمانی اظهار کرد: آیین تشییع پیکر امام شهید، نمونهای روشن از حاکمیت دینی و رهبری سیاسی مبتنی بر معنویت است که در برابر جهانیان قرار دارد؛ موضوعی که نشاندهنده امکان پیوند میان سیاست، دیانت، عقلانیت و همبستگی اجتماعی در قالب یک نظام سیاسی منسجم است.
معاون فرهنگی بنیاد شهید با اشاره به جمعیت حاضر در مراسم، این حضور گسترده را حاصل دههها تربیت اجتماعی دانست و افزود: جامعهای که با چنین رویکردی میسوزد و برمیخیزد، همان امت مبعثی است که با حضور خود، نظام حاکم را در جریان تشییع پیکر امام شهید تایید و تصویب نمودند.
او در ادامه با تبیین نقش هنر در انتقال مفاهیم حماسی تصریح کرد که اگر ایثار و شهادت را یک پیام در نظر بگیریم، هنر در جایگاه فرستنده عمل کرده و با زیبایی بخشیدن به این پیام، باعث میشود شهادت از یک واژه ساده در متون تاریخی، به یک تجربه زیسته در قلب انسانها بدل شود.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین خاطرنشان کرد: شعر به دلیل ویژگیهای ساختاری نظیر وزن، آهنگ و ایجاز، سریعترین و عمیقترین راه برای ثبت مفاهیم والای ایثار و شهادت در حافظه جمعی مردم است. شعر همان موسیقی حقیقت است که با ترکیب با مفهوم ایثار، نوری ایجاد میکند که مستقیماً بر قلب مخاطب اثر میگذارد.
او، حضور مردم در صحنه را جلوهای از رحمت الهی قلمداد کرد و گفت: تجلی قطعه درخشان حیات ملی در وجود این مردم، یکی از معتبرترین بخشهای تاریخ حماسه و فداکاری محسوب میشود.
سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که دو کلیدواژه «ایثار» و «مقاومت»، علت اصلی ایستادگی و تداوم انقلاب چهل و هفت ساله و نظام جمهوری اسلامی هستند. با نگاهی به صدر اسلام و وقایع کربلا، میتوان دریافت که ایستادگی اسلام بر پایه همین دو رکن استوار بوده است و ماندگاری نظام اسلامی در شرایط کنونی نیز مرهون همین حماسه، ایستادگی و مقاومت در سایه وحدت، همدلی و مودت است.
او همچنین خاطرنشان کرد: امروزه بیش از هر زمان دیگری، جامعه به مجاهدت، از خودگذشتگی و وحدت نیاز دارد.
سلیمانی در ادامه با اشاره به پیامهای مقام معظم رهبری، اظهار کرد: در آخرین پیامهای ایشان، دو نکته حیاتی و اساسی مورد تأکید قرار گرفته است؛ نخست، مسئله انسجام، وحدت و همدلی که امروزه دشمنان خواسته و برخی دوستان به شکلی ناخواسته در پی تضعیف آن هستند.
او تصریح کرد: این وحدت در دایره ایثار و از خودگذشتگی متعالی شکل میگیرد و در عین حال، خط مقدم تقابل با تهاجمات دشمن محسوب میشود که مستلزم توجه ویژه است.
سلیمانی با تبیین وظایف کانونهای فرهنگی و هنری در این مسیر، تصریح کرد: امروزه محافل متشکل از اساتید، اهل شعر، مداحان و سخنرانان باید محور فعالیتهای خود را بر پایه فرمایشات مقام معظم رهبری قرار دهند؛ چرا که در شرایط کنونی، نیاز به وحدت و همدلی بیش از پیش احساس میشود و این امر تنها از طریق همافزایی و هماهنگی میان تمامی گروهها برای روشن نمودن مسیر شهدا محقق میشود.
او در پایان افزود: با بررسی وصیتنامههای شهدا مشخص میشود که اکثر آنان در کلام خود بر لزوم توسعه وحدت و همدلی تأکید ورزیدهاند و این موضوع همواره در کلام شهدا جاری و بهروز است، لذا باید از این ظرفیت ارزشمند برای تحکیم بنیانهای جامعه بهره جست.