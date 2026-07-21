باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده روز سهشنبه از اعلامیه رئیس جمهور نیکاراگوئه مبنی بر اینکه این کشور دیگر انتخابات برگزار نخواهد کرد، انتقاد کرد و در اظهاراتی مداخله جویانه مدعی شد که این اعلامیه ماهیت استبدادی حکومت این کشور را «آشکار» میکند.
روبیو در بیانیهای گفت که اظهارات دانیل اورتگا نشان میدهد که اورتگا و همسرش، روزاریو موریلو، که به عنوان رئیس جمهور مشترک با او نیز شناخته میشود، «حتی تظاهر به رضایت مردمی را نیز کنار گذاشتهاند.»
روبیو گفت: «مردم نیکاراگوئه حق دارند رهبران خود را از طریق انتخابات دموکراتیک انتخاب کنند.»
او از جامعه بینالمللی خواست «با قابلیت های خود به دیکتاتوری موریلو-اورتگا نشان دهند که نمیتواند انتظار داشته باشد که وقتی اصول اساسی نیمکره دموکراتیک ما را خنثی میکند، به طور معمول با سایر ملتها تجارت کند.»
بیانیه روبیو پس از آن منتشر شد که اورتگا اعلام کرد نیکاراگوئه دیگر انتخابات برگزار نخواهد کرد و گفت دولت او قوانینی را معرفی خواهد کرد که از طریق مجلس ملی تحت کنترل او، «دیواری» در برابر مخالفان ایجاد خواهد کرد.
منبع: آناتولی