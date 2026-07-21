فرمانده انتظامی شهرستان هویزه از شناسایی و دستگیری ۳ سارق حرفه‌ای کابل برق در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مالک حزبائی در گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم برق و کابل در شرکت‌های خصوصی و دولتی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با اقدامات اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های هدفمند، موفق شدند هویت ۳ سارق حرفه‌ای را شناسایی و با هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه آنها رادستگیر کنند.

سرهنگ حزبائی تصریح کرد: متهمان پس از انتقال به مقر پلیس در مواجهه با ادله و مستندات موجود، لب به اعتراف گشود و به ۲ فقره سرقت کابل وسیم برق در سطح شهرستان اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان هویزه با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

برچسب ها: دستگیری و بازداشت ، سارقان سیم
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