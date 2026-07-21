باشگاه خبرنگاران جوان - ولی الله حیاتی، امروز سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ گفت: از ابتدای ماه صفر تاکنون حدود ۱۱۵ هزار زائر اربعین حسینی از مرزهای خوزستان تردد کرده و عازم سفر عتبات عالیات شدهاند.
وی با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای عبور ایمن، ارزان و روان زائران با دستور استاندار خوزستان و همت مسئولان استانی اتخاذ شده است، عنوان کرد: همچنین فردا مراسم آغاز رسمی خدمترسانی به زائران اربعین حسینی با حضور استاندار خوزستان، نماینده ولیفقیه در استان و مسئولان ارشد استانی با برافراشتن پرچم عزای حسینی در مرز شلمچه آغاز میشود.