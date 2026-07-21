معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان گفت: ۱۱۵ هزار زائر اربعین حسینی از مرز‌های استان عازم عتبات عالیات شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - ولی الله حیاتی، امروز سه‌شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ گفت: از ابتدای ماه صفر تاکنون حدود ۱۱۵ هزار زائر اربعین حسینی از مرز‌های خوزستان تردد کرده و عازم سفر عتبات عالیات شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای عبور ایمن، ارزان و روان زائران با دستور استاندار خوزستان و همت مسئولان استانی اتخاذ شده است،  عنوان کرد: همچنین  فردا مراسم آغاز رسمی خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی با حضور استاندار خوزستان، نماینده ولی‌فقیه  در استان و مسئولان ارشد استانی با برافراشتن پرچم عزای حسینی در مرز شلمچه آغاز می‌شود.

برچسب ها: مرزها ، اربعین
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