آئین بزرگداشت یاد و خاطره آقای شهید ایران با حضور اساتید و دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ناهیده خدادادی -مجید نصیرپور نماینده مردم سراب در این مراسم با تببین جایگاه علمی رهبر شهید انقلاب اسلامی در علوم مختلف حوزوی و دانشگاهی افزود: تقویت دین اسلام در دنیا، عزتمندی ایران اسلامی و تربیت نسل‌های متعهد به آرمان‌های امام راحل و انقلاب اسلامی بخشی از تلاش‌های امام شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای بود.

وی با بیان اینکه هر مکتب و آرمانی که نتواند آموزه‌های خود را به مرحله تمدن سازی برساند، ماندگار نخواهد شدافزود: تمدن نوین اسلامی قله مورد نظر رهبری بود؛ ایشان همواره بر ایجاد دانشگاه تمدن ساز تاکید داشتند و دانشگاه را کارخانه تبدیل آرمان به علم، فناوری، صنعت، پیشرفت، هنر و فرهنگ ترسیم می‌کردند.

وی با اشاره به حضور ده‌ها میلیونی مردم مسلمان از ایران و کشور‌های مختلف در آئین تشییع رهبر شهید گفت: این حماسه و شکوه حاصل ۳۶ سال مجاهدت، فداکاری، ایثار و محبت ایشان به ملت‌های آزاده بود و مردم به خوبی قدر شناسی کردند.

برچسب ها: انقلاب اسلامی ، پدر رهبر
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