باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی به همراه زهرا بهروز آذر معاون رئیس جمهور در ادامه سفر به استانهای جنوبی کشور، پس از ورود به سیستان و بلوچستان، از بندر چابهار و زیرساختهای آسیبدیده از جنگ بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت خسارتهای وارد شده، روند خدماترسانی، فعالیتهای بندری و برنامههای بازسازی قرار گرفت.
وی در حاشیه بازدید از برج کنترل دریایی آسیبدیده بندرشهیدکلانتری چابهار با اشاره به نقش راهبردی این مرکز در امدادرسانی دریایی، بیان کرد: این برج «چشم دریا» بود و اطلاعات لازم برای کمک به ملوانان و شناورهای گرفتار در دریا از این محل ارسال میشد و نقشی حیاتی در پشتیبانی از عملیات امداد و نجات دریایی داشت.
سخنگوی دولت افزود: این برج در جریان حملات دشمن در سه مرحله و با بیش از ۱۱ موشک هدف قرار گرفت و به طور کامل تخریب شد، اما مردم این سرزمین که از دریا، آفتاب و نخل، استقامت را آموختهاند، اجازه نخواهند داد چرخه خدمت متوقف شود.
وی با محکوم کردن حمله به این زیرساخت اقتصادی، امدادی و خدماتی، گفت: هدف قرار دادن مرکزی که مأموریت آن کمک به جان انسانها و امدادرسانی به دریانوردان بوده، بیانگر ماهیت غیرانسانی این اقدام است.
مهاجرانی تأکید کرد: این برج به لطف خداوند و با همت مردم و دولت، بهتر، مجهزتر و مستحکمتر از گذشته ساخته خواهد شد.
وی همچنین در بدو ورود به بندر چابهار از روند فعالیتهای بندری و تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی ابراز رضایت کرد و گفت: فرآیند تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در بندر چابهار مطلوب است و کارکنان بنادر، دریانوردان، صیادان و فعالان این حوزه با وجود شرایط دشوار، مسئولانه در حال انجام وظایف خود هستند.
سخنگوی دولت افزود: صیادان چابهار نیز با وجود شرایط جنگی و تهدیدهای دشمن، همچنان برای تأمین امنیت غذایی کشور تلاش میکنند و این ایثار و مسئولیتپذیری شایسته قدردانی است.
وی با اشاره به برنامههای سفر خود به سیستان و بلوچستان اظهار کرد: بازدید از زیرساختهای آسیبدیده، بررسی روند بازسازی، دیدار با خانوادههای معظم شهدا و ارزیابی اجرای طرحهای توسعهای از مهمترین اهداف این سفر است.
مهاجرانی خاطرنشان کرد: دولت با تمام توان در کنار مردم استانهای آسیبدیده ایستاده و بازسازی زیرساختها، جبران خسارتها و تداوم اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای با جدیت دنبال خواهد شد.
وی در بدو ورود به سیستان و بلوچستان نیز مورد استقبال علیرضا شهرکی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان، مجیب حسنی معاون اقتصادی استاندار سیستان وبلوچستان، فرماندار و مسوولان محلی چابهار قرار گرفت و سپس برنامههای بازدید خود از مناطق آسیبدیده و پروژههای عمرانی استان را آغاز کرد.
مهاجرانی تأکید کرد: چابهار به عنوان دروازه اقیانوسی ایران و یکی از مهمترین مراکز تجاری و لجستیکی کشور، همچنان نقش راهبردی خود را در تأمین کالاهای اساسی، تجارت دریایی و توسعه سواحل مکران حفظ خواهد کرد و روند خدمترسانی در این بندر بدون وقفه ادامه دارد.
منبع استانداری سیستان و بلوچستان