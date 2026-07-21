وزرای امور خارجه ایران و فرانسه در گفت‌وگوی تلفنی درباره آخرین تحولات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و ژان‌نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، عصر امروز (سه‌شنبه) در گفت‌وگویی تلفنی درباره آخرین تحولات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این گفت‌و‌گو با اعتراض به اقدامات نامتعارف و مغایر با موازین دیپلماتیک دو تن از دیپلمات‌های فرانسه در تهران، این رفتار‌ها را غیرقابل‌قبول دانست و تأکید کرد که رعایت قوانین و مقررات کشور پذیرنده و پایبندی به اصول و هنجار‌های شناخته‌شده دیپلماتیک، لازمه تداوم فعالیت نمایندگی‌های خارجی است. عراقچی خواستار جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی و اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت فرانسه شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه انسداد تنگه هرمز نتیجه مستقیم نقض تعهدات ایالات متحده ذیل یادداشت تفاهم اسلام‌آباد و اقدامات تنش‌زای آن کشور است، تصریح کرد: مسئولیت تبعات این وضعیت بر عهده طرفی است که با عدول از توافقات و استمرار رویکرد‌های یکجانبه، روند دیپلماسی و ثبات منطقه را با مخاطره مواجه کرده است.

برچسب ها: عراقچی ، فرانسه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۰ ۳۱ تير ۱۴۰۵
به اتحادیه اروپا حالی کنید که تنگه هرمز باز نمی شود مگر آمریکا از خاورمیانه اسباب کشی کند و گورش را گم کند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۰ ۳۰ تير ۱۴۰۵
چرا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز واریز نشده مستاجرم حرف فامیلم صاد است .تو را خدا پیگیری و چاپ کنید فلاکس قیمتش چند برابر شد ولی حقوق 2میلیون هم کم کردن سهام عدالتم چرا نمیتونم بفروشم
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