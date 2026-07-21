باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس با اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق و سرقت، محموله‌های میلیاردی را توقیف و متخلفان را بازداشت کردند.

کشف موتور قاچاق در کوه‌چنار

فرمانده انتظامی کوه‌چنار از کشف موتور خودرو قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مصطفی احسانی فرمانده انتظامی کوه‌چنار بیان کرد: در جهت مبارزه همه جانبه با پدیده شوم قاچاق، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو یک دستگاه موتور سواری پورشه که قاچاق و بدون مدارک قانونی بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کوه‌چنار با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: راننده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

دستگیری سارق با اعتراف به ۴۰ فقره سرقت

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری سارقان مشاعات ساختمانی با اعتراف به ۴۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز، اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت اموال موجود در مجتمع‌های مسکونی در شهرک سعدی، میدان کلبه، بلوار گلستان و هفت‌تنان، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پایگاه تجسس قرار گرفت.

او افزود: ماموران با انجام اقدامات پلیسی موفق شدند ۲ سارق که با ترفندی خاص وارد مجتمع‌های مسکونی می‌شدند و اقدام به سرقت شیرآلات می‌کردند را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به اینکه از مخفیگاه سارقان تعدادی اموال سرقتی کشف شد، گفت: متهمان در بازجویی فنی به ۴۰ فقره سرقت اموال مشاعات ساختمانی اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: در این رابطه یک نفر مالخر نیز دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده به همراه ۲ سارق برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

این مقام انتظامی از ساکنان آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه رفت و آمد مشکوک افراد ناشناس بخصوص در ساعات پایانی شب موضوع را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

جاساز تریاک در خودرو لو رفت

فرمانده انتظامی شهرستان نی‌ریز از کشف ۲۰ کیلوگرم تریاک که به صورت ماهرانه در رکاب خودرو ۴۰۵ جاساز شده بود، خبر داد.

سرهنگ عظیم‌اله کرمی فرمانده انتظامی شهرستان نی‌ریز بیان کرد: ماموران ایستگاه بازرسی قطرویه این فرماندهی هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک سواری ۴۰۵ مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضایی و در بررسی دقیق از این خودرو، ۲۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به صورت ماهرانه داخل رکاب جاساز شده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی نی‌ریز اضافه کرد: در این عملیات یک سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف احشام بدون مجوز در فراشبند

فرمانده انتظامی فراشبند از توقیف کامیون حامل ۷۱ راس گوسفند بدون مجوز خبر داد.

سرهنگ عظیم شریفی فرمانده انتظامی فراشبند بیان کرد: ماموران پاسگاه انتظامی دهرم فراشبند در اجرای طرح مبارزه با قاچاق احشام، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون ایسوزو مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۷۱ راس احشام بدون مجوز را کشف کردند.

سرهنگ شریفی با بیان اینکه بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه ارزش احشام مکشوفه ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف موتورسیکلت قاچاق در فراشبند

فرمانده انتظامی فراشبند از کشف موتورسیکلت قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم شریفی فرمانده انتظامی فراشبند اظهار کرد: در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز در سطح شهرستان، ماموران یگان امداد فراشبند به یک دستگاه موتورسیکلت سی بی ۱۳۰۰ برخورد و با هماهنگی قضایی آن را متوقف کردند.

او افزود: پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که موتورسیکلت مذکور بدون هرگونه مجوز و مدارک قانونی است.

فرمانده انتظامی شهرستان فراشبند با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش موتورسیکلت مکشوفه ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: پرونده مقدماتی تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

کشف سوخت بدون مجوز در لارستان

فرمانده انتظامی لارستان از کشف ۳۰ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز به ارزش ۴۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی لارستان بیان کرد: در جهت اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، مأموران انتظامی هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او گفت: مأموران انتظامی در بازرسی از این خودرو، ۳۰ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لارستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه را ۴۵ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف ماینر‌های بدون مجوز در جهرم

فرمانده انتظامی جهرم از کشف ۳ دستگاه استخراج ارز دیجیتال بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی‌اصغر محمدپور فرمانده انتظامی جهرم اظهار کرد: پلیس این شهرستان در جهت طرح مبارزه با کالا و ارز و مقابله قاطعانه با معضل شوم قاچاق، از نگهداری ماینر بدون مجوز در یک منزل مسکونی مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران پس از تکمیل تحقیقات و هماهنگی قضایی در بازرسی از منزل، ۳ دستگاه ماینر کشف شد و یک متهم را نیز دستگیر کردند.

رئیس پلیس شهرستان جهرم با اشاره به تشکیل پرونده و تحویل متهم به مراجع قضایی، تصریح کرد: ارزش اقلام غیرمجاز توسط کارشناسان مربوطه ۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

جمع آوری ماینر‌های غیرمجاز در داراب

فرمانده انتظامی داراب از کشف ۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در بازرسی از یک منزل مسکونی خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب بیان کرد: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال توسط فردی در یک منزل مسکونی در یکی از روستا‌های اطراف شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او ادامه داد: مأموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی پس از کسب اطمینان از صحت و سقم موضوع، به منزل مورد نظر اعزام و طی بازرسی به عمل آمده موفق به کشف ۶ دستگاه ماینر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان داراب با اشاره اینکه ارزش ماینر‌های کشف شده ۶ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده تشکیل شد و تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت.

کشف گازوئیل بدون مجوز در پاسارگاد

فرمانده انتظامی پاسارگاد از کشف از یک دستگاه وانت، حامل ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ دوم محمدحسین علی‌زاده فرمانده انتظامی پاسارگاد بیان کرد: در جهت اجرای طرح‌های عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور صیانت از سرمایه‌های ملی، مأموران انتظامی پاسارگاد هنگام گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.

او افزود: مأموران پس از متوقف کردن وانت مذکور و در بازرسی از این خودرو ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل بدون مجوز که به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع، بارگیری شده بود را کشف کردند.

سرهنگ علی‌زاده با بیان اینکه ارزش محموله برابر نظر کارشناسان یک میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: راننده متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: پلیس فارس