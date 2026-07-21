باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ مراد فتحی مدیرکل امور زندان های آذربایجان غربی در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: این مراسم معنوی و حماسی فردا چهارشنبه ۳۱ تیرماه از ساعت ۲۲ الی ۲۳ در محل میدان ولایت فقیه ارومیه برگزار خواهد شد.

وی افزود: این رویداد علاوه بر تجلیل از خانواده معظم شهید والامقام یوسف مرندی و پاسداشت شهدای عملیات رمضان، با هدف تقویت روحیه حماسی مردم در راستای خونخواهی رهبران شهید جبهه مقاومت و تجدید بیعت با رهبری برگزار می‌شود.

فتحی افزود: در جریان این پویش مردمی، ستاد دیه استان با تبیین رسالت‌های خیرخواهانه خود، مسیرهای تسهیل مشارکت‌های مردمی را برای شهروندان تشریح خواهد کرد. همچنین دستگاه قضایی و اداره کل زندان‌های استان با برپایی میز خدمت در ضلع شرقی جایگاه (سمت راست) و با همکاری موکب اتاق تعاون استان در بخش پذیرایی، آماده خدمت‌رسانی و پاسخگویی به مراجعین و خیران خواهند بود.

به گفته مدیرکل امور زندان های استان؛ این برنامه تجلی همبستگی و همدلی میان دستگاه قضایی، اداره کل زندان‌ها و آحاد مردم شریف ارومیه است که در سایه فرهنگ ایثار و شهادت، گامی ارزشمند برای بازگشت پدران و سرپرستان خانواده به آغوش جامعه برمی‌دارند.