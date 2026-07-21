جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف یک محموله تریاک در پی توقیف یک دستگاه سوزوکی ویتارا در استان خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - منوچهر نصیری امروز در گفت‌وگویی خبری اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌ های دقیق پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مبنی بر تردد یک دستگاه خودرو سوزوکی ویتارا حامل محموله مواد افیونی در محورهای مواصلاتی، عملیات ویژه‌ای برای شناسایی و متوقف کردن این خودرو در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: با اشراف کامل اطلاعاتی و اقدام هماهنگ نیروهای عملیاتی، این خودرو در عوارضی کاشان شناسایی و در یک عملیات ضربتی و پیش‌ دستانه متوقف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم تصریح کرد: ماموران پلیس در بازرسی دقیق و تخصصی از خودرو، موفق شدند ۹۲ بطری حاوی مواد مخدر از نوع تریاک به وزن ۱۱۲ کیلو و ۴۰۰ گرم را کشف کنند.

وی بیان کرد: در همین راستا راننده و سرنشین خودرو دستگیر و به همراه خودروی توقیفی جهت سیر مراحل قانونی و تکمیل پرونده به پلیس مبارزه با مواد مخدر منتقل شدند.

توقیف سوزوکی حامل تریاک در قم +تصاویر

توقیف سوزوکی حامل تریاک در قم +تصاویر

منبع:پلیس قم

برچسب ها: مواد مخدر ، پلیس قم
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