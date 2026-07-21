باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری و حمایت از اجرای طرح‌های توسعه‌ای مورد تأکید مقام عالی استان، عصر امروز جلسه کمیسیون طرح‌های غیرکشاورزی ماده ۲۱ به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی برگزار شد.

در این نشست ۲۸ پرونده مربوط به طرح‌های صنعتی، گردشگری، راهداری و سایر طرح‌های غیرکشاورزی در شهرستان‌های ارومیه، سردشت، نقده، چایپاره و خوی مورد بررسی قرار گرفته و با واگذاری اولیه اراضی و همچنین تمدید قراردادهای اجاره اراضی واگذار شده برای اجرای این طرح‌ها موافقت شد.

بررسی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها در راستای تسریع روند سرمایه‌گذاری، رفع موانع اجرایی طرح‌های تولیدی و خدماتی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای توسعه اقتصادی و اشتغال در مناطق مختلف استان انجام شد.