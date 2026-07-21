دفتر نخست وزیر پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که شهباز شریف در دیدار با وزیر کشور ایران «نگرانی عمیق خود را از تشدید تنش‌های اخیر در خلیج فارس» ابراز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان امروز در دیدار با اسکندر مومنی، وزیر کشور ایران «نگرانی عمیق خود را از تشدید تنش‌های اخیر در خلیج فارس» ابراز کرد.

در بیانیه‌ای از دفتر او آمده است: «او از همه طرف‌ها خواست که خویشتنداری کنند و از اقداماتی که می‌تواند منطقه را بیشتر بی‌ثبات کند، خودداری کنند.»

شریف تأکید کرد که پاکستان به ایفای نقش خود به عنوان یک میانجی و تسهیل‌گر صادق و بی‌ریا ادامه خواهد داد و «تعهد قوی پاکستان به صلح و ثبات منطقه‌ای را تکرار کرد».

در این بیانیه آمده است که مومنی «قدردانی عمیق» خود را از نخست وزیر و تیمش در «تلاش‌های خستگی‌ناپذیر میانجیگری» که منجر به یادداشت تفاهم شد، ابراز کرد و گفت که هیئت بازدیدکننده او از مقامات ارشد ایرانی برای «تقویت روابط دوجانبه» به پاکستان آمده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: شهباز شریف ، اسکندر مومنی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۵ ۳۱ تير ۱۴۰۵
کوری عصاکش کور دگر شود

پاکستان خودش با طالبان درگیره هر روز باهم جنگ دارند آنوقت مبخواهد جنگ آمریکا را میانجی گری کنه خیلی خنده داره

کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی ای پاکستان برو دوای خودت با طالبان را صلح کن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۲ ۳۱ تير ۱۴۰۵
خفه شو. اعتبارت دچار خدشه شده یا منافعت در آمریکا؟؟؟
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Iran (Islamic Republic of)
محسن
۰۸:۱۹ ۳۱ تير ۱۴۰۵
غلط کرد!!!!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۵ ۳۱ تير ۱۴۰۵
نخست وزیر پاکستان غلط اضافی کرده فقط منافع خودش در نظر میگیره
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۰۷:۳۹ ۳۱ تير ۱۴۰۵
این آقا بایستی به آمریکا و کشورکهای عربی بگه تمامش کنن نه ایران، البته چرا باید وزیر ایران به این نوکرهای آمریکا بهاء بده که برایمون امر و نهی کنه!!!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۶ ۳۱ تير ۱۴۰۵
این آتش بس ها فرصت دادن به متجاوزان برای تجدید قوا و آوردن تجهیزات و نیروی بیشتر است 16
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۸ ۳۱ تير ۱۴۰۵
خائن نامرد بی دین،تو دیگر دهان کثیفت را ببند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۹ ۳۱ تير ۱۴۰۵
مرگ بر امریکا مرگ بر اسرائیل مرگ بر منافق
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۷ ۳۱ تير ۱۴۰۵
غلط کرد. چرا جرأت ندارد به آمریکا بگه چرا نقض عهد کردی؟ چرا جرأت ندارد به آمریکا بگه چرا کشتی باری پاکستان مورد هدف قرار دادی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۵ ۳۱ تير ۱۴۰۵
خفه شو بوقچی آمریکا
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۱۹ ۳۱ تير ۱۴۰۵
چشم این گرگ رو میشینیم سر میز باهاش!!! مذاکره دروغ غرب است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۶ ۳۱ تير ۱۴۰۵
مهد جیش الظلم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۱ ۳۱ تير ۱۴۰۵
این یکی از حامیان سرسخت ترامپ هست نمیدونم چرا دولت ایران یهش اعتماد کرده
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۷ ۳۰ تير ۱۴۰۵
جنگ افروزانی که هر چند روز به همسایه خودشون حمله میکنن لازم نکرده دم از خویشتنداری بزنن.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۵ ۳۰ تير ۱۴۰۵
لعنت به این جاسوس بیشرف آمریکا
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