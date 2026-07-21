باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان امروز در دیدار با اسکندر مومنی، وزیر کشور ایران «نگرانی عمیق خود را از تشدید تنش‌های اخیر در خلیج فارس» ابراز کرد.

در بیانیه‌ای از دفتر او آمده است: «او از همه طرف‌ها خواست که خویشتنداری کنند و از اقداماتی که می‌تواند منطقه را بیشتر بی‌ثبات کند، خودداری کنند.»

شریف تأکید کرد که پاکستان به ایفای نقش خود به عنوان یک میانجی و تسهیل‌گر صادق و بی‌ریا ادامه خواهد داد و «تعهد قوی پاکستان به صلح و ثبات منطقه‌ای را تکرار کرد».

در این بیانیه آمده است که مومنی «قدردانی عمیق» خود را از نخست وزیر و تیمش در «تلاش‌های خستگی‌ناپذیر میانجیگری» که منجر به یادداشت تفاهم شد، ابراز کرد و گفت که هیئت بازدیدکننده او از مقامات ارشد ایرانی برای «تقویت روابط دوجانبه» به پاکستان آمده است.

منبع: الجزیره