سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: در هفته نخست ایام پیک، برق ۴۸۳ اداره دولتی به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف قطع شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید حسننژاد با اشاره به رصد دقیق میزان مصرف انشعابات اداری، اظهار کرد: در هفته نخست ایام پیک، برق ۴۸۳ اداره دولتی به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف قطع شده که این فرآیند بهصورت هوشمند و اتوماتیک انجام میشود و هیچگونه استثنایی برای دستگاههای اجرایی در اجرای طرح مدیریت بار وجود ندارد.
سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد با اشاره به ورود به ایام پیک مصرف برق، بر ضرورت مدیریت بار توسط تمامی بخشها به ویژه ادارات دولتی به عنوان نقش پیشرو در کاهش مصرف تاکید کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل ورود به ایام پیک، تمامی مشترکین ما، از جمله ادارات، باید از طریق مدیریت بار و کنترل پیکزایی، به حفظ پایداری شبکه کمک کنند. دولت از طریق ادارات خود، سختگیریهای ویژهای را آغاز کرده است؛ بهطوری که مشترکین ادارات ملزم هستند مصرف خود را در ایام پیک نسبت به ماه خرداد کاهش دهند. با وجود اینکه هوا گرمتر میشود، اما آنها موظفند ۳۰ درصد از مصرف خود را کاهش دهند.
وی با اشاره به تغییر ساعت کاری ادارات افزود: با توجه به اینکه ساعت کاری ادارات به ۷ صبح تا ۱۳ تغییر یافته است، این ادارات باید در ساعات کاری خود ۳۰ درصد کاهش مصرف داشته باشند و نکته بسیار مهم این است که در ساعات عصر و پس از پایان کار اداری، باید ۷۰ درصد از بار مصرفی آنها کاهش یابد. نقش ادارات در مدیریت بار، در کنار بخشهای خانگی، صنعتی و کشاورزی، برای حفظ پایداری شبکه بسیار حیاتی است.
حسن نژاد در پاسخ به این پرسش که در صورت عدم رعایت این الگوها چه اتفاقی میافتد؟ گفت: تمام مشترکین اداری ما بهصورت کنترلپذیر و رویتپذیر هستند. ما از طریق سامانههای هوشمند، مصرف آنها را بهصورت از راه دور رصد میکنیم. به محض اینکه یک اداره از الگوی تعیینشده عدول کند، برق آن اداره بهصورت هوشمند قطع میشود. مسئولیت این موضوع بر عهده مدیر ارشد آن اداره خواهد بود؛ آنها پیش از این نیز مطلع شدهاند که در صورت عدم مدیریت بار، یا باید برق پشتیبان تهیه کنند و یا از طریق مدیریت تجهیزات سرمایشی، دمای محیط را کنترل کنند تا نقش خود را در مدیریت بار ایفا نمایند.
سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد با اشاره به تجربه اجرایی اخیر افزود: ما در هفته اول، بلافاصله پس از مشاهده عدم رعایت الگو، ۴۸۳ اداره در سطح شهر مشهد را قطع کردیم. این قطع برقها کاملاً صحیح و بر اساس عدم تطبیق با اعداد اعلامشده است. هر اداره با توجه به قدرت و انشعاب خود، باید بداند که برای رسیدن به عدد مجاز، باید دستگاههای سرمایشی خود را مدیریت کند. به طور مثال، اگر از کولر گازی استفاده میکنند، باید از ساعت ۸ شب به بعد کارکرد آنها را بهگونهای مدیریت کنند که مصرفشان به سطح مجاز برسد تا برق آنها قطع نشود.
وی تأکید کرد: ما دو سه سال است که با این چالشها روبرو هستیم و مشاهده کردیم که ادارات خودشان را با شرایط تطبیق دادهاند. به طور مثال، در برخی ادارات، دستگاههای سرمایشی با تمام ظرفیت کار نمیکنند و به جای تنظیم دما روی مقادیر بسیار پایین، از پنکه برای گردش هوا استفاده میکنند تا با بالا بردن دمای تنظیمات تاسیسات، از ایجاد بار زیاد جلوگیری کنند.
حسن نژاد خاطرنشان کرد: همه چیز بهصورت هوشمندانه و قابل رویت در حال کنترل است. وقتی الگوی مصرفی برای تمامی مشترکین تعیین میشود، این الگو شامل ادارات دولتی نیز میشود. به محض اینکه یک اداره مصرف مازاد داشته باشد و از الگوی تعیینشده فراتر رود، برق آن بهصورت اتوماتیک قطع خواهد شد و هیچگونه استثنایی میان ادارات وجود ندارد.