خیل عاشقان حضرت مهدی (عج) در سه شنبه‌ای دیگر، مسیر «طریق المهدی» را با قلب‌هایی سرشار از ایمان و امید به ظهور منجی عالم بشریت پیمودند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - هر سه شنبه عصر، مسیر بلوار پیامبر اعظم قم از عمود ۸ تا حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران، حال و هوایی دیگر پیدا می کند. اینجا «طریق المهدی» است؛ قرارگاه عاشقانی که با پای پیاده و با دلی سرشار از شور انتظار، قدم در مسیری میگذارند که یادآور عهد و پیمان با امام زمان (عج) است.

عاشقان حضرت مهدی (عج) در این مسیر معنوی، ضمن قرائت ادعیه و توسل به ساحت مقدس حضرت بقیه الله، با فریاد‌های «یا لثارات الحسین» و «لبیک یا مهدی» ارادت خود را به پیشگاه امام عصر (عج) ابراز می کنند.

«پرچم سرخ انتقام» که نماد خونخواهی امام شهید و شهادت طلبی و پیوند با قیام امام حسین(ع) و آرزوی ظهور منجی موعود در مسیر پیاده روی در اهتزاز است.

در هیاهوی مسیر جمکران، هر کس به طریقی ارادت خود را به ساحت امام عصر ابراز می کند خادمان افتخاری «طریق المهدی» با برپایی موکب‌های فرهنگی و پذیرایی، جلو‌ه های از خدمت رسانی خالصانه را به ساحت امام عصر(عج) ابراز می کنند از توزیع شربت و شاخه‌های گل صلواتی گرفته تا غرفه‌های نقاشی ویژه کودکان و ایستگاه‌های استغاثه و دستنوشته، همه و همه به نیت سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولیعصر (عج) برپا شده است. 

 

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برچسب ها: امام زمان ، ظهور
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