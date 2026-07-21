یک کارشناس مذهبی گفت: اربعین در روایات اسلامی از نشانه‌های ایمان و تشیع است و امروز به نخ تسبیحی میان شیعیان جهان و آزادگان تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین حسین قریب، کارشناس مذهبی در پاسخ به این سوال که اربعین چطور می‌تواند به بستری برای تعاملات منطقه‌ای و ارتباط بین ملت‌ها تبدیل شود؟ گفت: اربعین که در روایات ما به عنوان یکی از علائم ایمان تشیع یاد شده، امروز به نخ تسبیح بین آزادگان جهان تبدیل شده است. کنگره جهانی که اهل بیت (ع) آن را در یک روز خاص مشخص کردند، تا شیعیان در یک مکان خاص جمع شوند. 

حجت‌الاسلام قریب ادامه داد: امروز این پدیده به تعبیر امام شهیدمان به دست پنهان خداوند برای بشریت تبدیل شده است، که بدون هیچ تبلیغاتی یک ظرفیت بسیار بزرگ برای مسلمانان ایجاد کرده است، که جاذبه‌اش حتی آزادگان جهان را به دور خود جمع کرده است. این مراسم با کمترین امکانات و با دست مردم در سرزمین عراق با محوریت اباعبدالله حسین (ع) شدت پیدا کرده است. تعبیر رهبر شهیدمان این بود که این یک حادثه الهی است و سیدالشهدا (ع) محور این حادثه است. 

این کارشناس مذهبی از اربعین به عنوان یک رسانه قدرتمند یاد کرد و افزود: اربعین تبدیل به یک رسانه پرقدرتی شده و آنچه در روز عاشورا رخ داده، با نهضت اربعین در طول تاریخ تکمیل شده است. این جریان امروز بعد از سال‌ها انتظاری نقطه قوت اسلام است. در واقع، قوتی برای جبهه اسلام و جبهه مقاومت شده است. امروز مدیریت اصلی راهپیمایی اربعین به دست نهاد مردمی جبهه مقاومت در عراق و ایران است، که سبب پیوند عمیق این دو ملت شده است. به راه افتادن پیاده‌روی اربعین قوت بین این دو ملت را بیشتر کرده است.

برچسب ها: اربعین ، آزادی خواهان جهان ، اباعبدالله الحسین (ع)
خبرهای مرتبط
اجرای بیش از هزار برنامه قرآنی در اربعین حسینی/ آغاز ثبت‌نام کاروان قرآنی نور
سردار پورجمشیدیان مطرح کرد؛
رادیو اربعین؛ پل ارتباطی دل‌های زائران با حال و هوای کربلای معلی
حدود ۱۶ میلیون ایرانی در مراسم جاماندگان اربعین شرکت کردند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حمایت از جنگ در آمریکا به پایین‌ترین سطح رسید + فیلم
دلیل ماندگاری ۱۰ ساله تئاتر پیاده‌روی اربعین ادای دین هنرمندان به نهضت عاشوراست
هم‌اندیشی برای برگزاری مسابقات ملی و بین‌المللی قرآن
آخرین اخبار
هم‌اندیشی برای برگزاری مسابقات ملی و بین‌المللی قرآن
دلیل ماندگاری ۱۰ ساله تئاتر پیاده‌روی اربعین ادای دین هنرمندان به نهضت عاشوراست
حمایت از جنگ در آمریکا به پایین‌ترین سطح رسید + فیلم
اربعین به نخ تسبیح آزادگان جهان تبدیل شده است
سریال «شکیب عیار» در راه تلویزیون؛ روایت تازه‌ای در دنیای «مهیار عیار»
دعوت از مادران جهان برای خواندن لالایی برای فرزندان میناب
سارا طالبیان از پیامدهای روانی جنگ در میناب مستند می‌سازد
«نبرد با خرچنگ» پویانمایی تابستانی سینماها شد
خاطره حداد عادل از حسن ختام نشست‌ها با رهبر شهید انقلاب + فیلم
۶٠ قسمت از «سلمان فارسی» آماده پخش است/ برنامه‌ریزی برای تسریع در تولید فصل حجاز
۶٠ قسمت از «سلمان فارسی» آماده پخش است
بررسی پرونده‌های ثبت جهانی در بوسان آغاز شد/ ۳۰ اثر جدید در انتظار تصمیم کمیته میراث‌جهانی