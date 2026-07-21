باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین حسین قریب، کارشناس مذهبی در پاسخ به این سوال که اربعین چطور می‌تواند به بستری برای تعاملات منطقه‌ای و ارتباط بین ملت‌ها تبدیل شود؟ گفت: اربعین که در روایات ما به عنوان یکی از علائم ایمان تشیع یاد شده، امروز به نخ تسبیح بین آزادگان جهان تبدیل شده است. کنگره جهانی که اهل بیت (ع) آن را در یک روز خاص مشخص کردند، تا شیعیان در یک مکان خاص جمع شوند.

حجت‌الاسلام قریب ادامه داد: امروز این پدیده به تعبیر امام شهیدمان به دست پنهان خداوند برای بشریت تبدیل شده است، که بدون هیچ تبلیغاتی یک ظرفیت بسیار بزرگ برای مسلمانان ایجاد کرده است، که جاذبه‌اش حتی آزادگان جهان را به دور خود جمع کرده است. این مراسم با کمترین امکانات و با دست مردم در سرزمین عراق با محوریت اباعبدالله حسین (ع) شدت پیدا کرده است. تعبیر رهبر شهیدمان این بود که این یک حادثه الهی است و سیدالشهدا (ع) محور این حادثه است.

این کارشناس مذهبی از اربعین به عنوان یک رسانه قدرتمند یاد کرد و افزود: اربعین تبدیل به یک رسانه پرقدرتی شده و آنچه در روز عاشورا رخ داده، با نهضت اربعین در طول تاریخ تکمیل شده است. این جریان امروز بعد از سال‌ها انتظاری نقطه قوت اسلام است. در واقع، قوتی برای جبهه اسلام و جبهه مقاومت شده است. امروز مدیریت اصلی راهپیمایی اربعین به دست نهاد مردمی جبهه مقاومت در عراق و ایران است، که سبب پیوند عمیق این دو ملت شده است. به راه افتادن پیاده‌روی اربعین قوت بین این دو ملت را بیشتر کرده است.