باشگاه خبرنگاران جوان - معاون عتبات عالیات مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلالاحمر از آغاز استقرار نیروهای پیشرو این مرکز در عراق خبر داد و گفت: با اعزام تجهیزات، دارو، آمبولانس و کادر درمان و همچنین استقرار پزشکان متخصص و فوقتخصصی، خدمات درمانی اربعین امسال با سازماندهی منسجمتر و گستردگی بیشتری به زائران ارائه میشود.
احسان دبیری با اشاره به اعزام نیروهای پیشرو مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلالاحمر از ۲۳ تیرماه به عراق اظهار کرد: این نیروها در محلهای تعیینشده مستقر شدهاند و تمامی نیروهای استانی و بخشهای مختلف نیز مشارکت فعال و گستردهای در عملیات اربعین امسال دارند. همچنین تجهیزات مورد نیاز، از جمله دارو، آمبولانس و سایر امکانات پزشکی به عراق ارسال شده و تلاش شده است خدمات نسبت به سال گذشته با نظم و گستردگی بیشتری ارائه شود.
وی افزود: قرارگاههای مرکزی مرکز پزشکی حج و زیارت در شهرهای نجف، کربلا، طریق الحسین (ع)، کاظمین و سامرا و همچنین در محورهای داخل خاک عراق نیز نیروهای مرکز پزشکی و کادر درمان مستقر شدهاند. از سوم مردادماه نیز نیروهای متخصص و فوقتخصص برای ارائه خدمات تخصصیتر به عراق اعزام میشوند و تا پانزدهم مردادماه به زائران اربعین خدمترسانی خواهند کرد.
معاون عتبات عالیات مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلالاحمر با اشاره به فعالیت پایگاهها و مواکب درمانی گفت: در ۲۵ موکب جمعیت هلالاحمر و ۱۴۵ موکب مردمی، خدمات درمانی و پزشکی به زائران ارائه میشود. همچنین هماهنگیهای لازم با وزارت بهداشت و وزارت کشور عراق برای ارائه خدمات در مراکز درمانی و بیمارستانهای این کشور انجام شده و پوشش بیمهای نیز در بخشهای مختلف خدمترسانی به زائران حضور و پشتیبانی مستمر خواهد داشت.
دبیری ادامه داد: در شهر کربلا، بیمارستان الحسین (ع) و مرکز درمانی جمعیت هلالاحمر در شارع العباس و در شهر نجف، بیمارستان امام علی (ع) و درمانگاه سطح چهار جمعیت هلالاحمر در کنار هتل مباهله، آماده ارائه خدمات به زائران هستند. همچنین ۹۵ دستگاه آمبولانس مجهز به سامانه موقعیتیابی GPS برای ارائه خدمات امدادی و انتقال بیماران در این عملیات اعزام شده است.
وی در پایان با اشاره به اهمیت ثبتنام زائران در سامانه سماح گفت: تمامی ایرانیانی که قصد سفر به عراق و حضور در مراسم اربعین حسینی را دارند، حتماً پیش از سفر در سامانه سماح ثبتنام کنند تا امکان بهرهمندی از خدمات بیمهای و درمانی پیشبینیشده برای آنان فراهم باشد. برنامهریزیهای انجامشده با هدف ارائه خدماتی منظم، جامع و گسترده به زائران اربعین حسینی در حال اجراست.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت