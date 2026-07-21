بهروزآذر گفت: زنان ایران در کنار مردان، با تعهد، مسئولیت‌پذیری و روحیه ایثار در میدان خدمت حاضر شدند و با تداوم فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و پشتیبانی، اجازه ندادند روند خدمت به مردم متوقف شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان  - زهرا بهروزآذر  در جریان بازدید از بندر شهید بهشتی چابهار و دیدار با مردم و مسوولان و بانوان شاغل در این مجموعه، با تأکید بر نقش بی‌بدیل زنان در حفظ انسجام ملی و استمرار خدمت‌رسانی در جریان جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: باور ما این است که ایران عزیز به برکت تلاش، همدلی و همراهی زنان و مردان در مسیر پیشرفت و دستیابی به قله‌های افتخار قرار دارد و هیچ جامعه‌ای بدون حضور فعال زنان نمی‌تواند به توسعه پایدار دست یابد.

وی با اشاره به نقش بانوان در مدیریت شرایط جنگ تحمیلی اخیر افزود: زنان ایرانی در این روزهای دشوار، همانند همیشه، در کنار مردان ایستادند و در عرصه‌های مختلف از جمله تولید، خدمات، حمل‌ونقل، تجارت، پشتیبانی و تأمین نیازهای مردم حضوری مؤثر و تعیین‌کننده داشتند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با قدردانی از بانوان شاغل در بندر چابهار گفت: در این بندر راهبردی، با وجود شرایط خاص و حساس روزهای اخیر، زنان با احساس مسئولیت، تعهد و روحیه جهادی در محل کار خود حاضر شدند و اجازه ندادند فعالیت‌های بندری و زنجیره تأمین کالا با اختلال روبه‌رو شود.

وی ادامه داد: حضور زنان فداکار و پرتلاش در کنار همکاران مرد خود، جلوه‌ای از همبستگی ملی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بود و این همراهی ارزشمند موجب شد خدمات بندری بدون وقفه ادامه یابد و مردم از این بابت دچار نگرانی نشوند.

بهروزآذر اظهار کرد: امروز به چابهار آمده‌ایم تا از نزدیک از زنان سرافراز این منطقه قدردانی کنیم؛ زنانی که با تلاش بی‌وقفه خود سهم مهمی در توسعه اقتصادی، رونق فعالیت‌های بندری و استمرار خدمات به کشور دارند.

وی با بیان اینکه زنان ایرانی همواره در بزنگاه‌های تاریخی نقش‌آفرین بوده‌اند، افزود: از نخستین ساعات آغاز جنگ تحمیلی اخیر، زنان در کنار خانواده‌های خود، دستگاه‌های اجرایی، مراکز خدماتی و بخش‌های اقتصادی حضور یافتند و با مدیریت امور، پشتیبانی از فعالیت‌ها و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، نقش مهمی در حفظ آرامش جامعه ایفا کردند.

معاون رئیس‌جمهور نقش خانواده را در تقویت روحیه مدافعان کشور بسیار مهم دانست و گفت: خانواده‌ها، به‌ویژه مادران و همسران، بزرگ‌ترین پشتوانه نیروهای مسلح هستند و با صبوری، حمایت و ایجاد آرامش، دل مدافعان امنیت را گرم می‌کنند تا با اقتدار از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور دفاع کنند.

وی با ابراز همدردی با مردم سیستان و بلوچستان و مناطق جنوبی کشور که در جریان تجاوز دشمن آسیب دیده‌اند، تصریح کرد: حضور ما در این منطقه تنها یک بازدید اداری نیست، بلکه برای همدلی با مردم، شنیدن دغدغه‌های آنان و قدردانی از مقاومت و ایستادگی‌شان است. همه مردم ایران در غم مردم جنوب کشور شریک هستند و دولت نیز خود را موظف می‌داند در کنار آنان باشد.

بهروزآذر با اشاره به ظرفیت‌های گسترده چابهار گفت: این بندر به عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های اقتصادی و تجاری کشور، با تلاش شبانه‌روزی کارکنان خود، نقش مؤثری در تأمین نیازهای کشور و توسعه سواحل مکران ایفا می‌کند و حضور فعال بانوان در این مجموعه نشان‌دهنده جایگاه ارزشمند زنان در پیشبرد اهداف توسعه‌ای ایران است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پایان تأکید کرد: دولت بر حمایت از زنان، تقویت حضور آنان در عرصه‌های مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی و فراهم کردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بانوان در مسیر پیشرفت کشور تأکید دارد و از همه زنانی که در روزهای سخت با ایثار و مسئولیت‌پذیری در کنار مردم و نظام ایستادند، صمیمانه قدردانی می‌کند.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: سخنگوی دولت ، بانوان
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