باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا بهروزآذر در جریان بازدید از بندر شهید بهشتی چابهار و دیدار با مردم و مسوولان و بانوان شاغل در این مجموعه، با تأکید بر نقش بیبدیل زنان در حفظ انسجام ملی و استمرار خدمترسانی در جریان جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: باور ما این است که ایران عزیز به برکت تلاش، همدلی و همراهی زنان و مردان در مسیر پیشرفت و دستیابی به قلههای افتخار قرار دارد و هیچ جامعهای بدون حضور فعال زنان نمیتواند به توسعه پایدار دست یابد.
وی با اشاره به نقش بانوان در مدیریت شرایط جنگ تحمیلی اخیر افزود: زنان ایرانی در این روزهای دشوار، همانند همیشه، در کنار مردان ایستادند و در عرصههای مختلف از جمله تولید، خدمات، حملونقل، تجارت، پشتیبانی و تأمین نیازهای مردم حضوری مؤثر و تعیینکننده داشتند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با قدردانی از بانوان شاغل در بندر چابهار گفت: در این بندر راهبردی، با وجود شرایط خاص و حساس روزهای اخیر، زنان با احساس مسئولیت، تعهد و روحیه جهادی در محل کار خود حاضر شدند و اجازه ندادند فعالیتهای بندری و زنجیره تأمین کالا با اختلال روبهرو شود.
وی ادامه داد: حضور زنان فداکار و پرتلاش در کنار همکاران مرد خود، جلوهای از همبستگی ملی و مسئولیتپذیری اجتماعی بود و این همراهی ارزشمند موجب شد خدمات بندری بدون وقفه ادامه یابد و مردم از این بابت دچار نگرانی نشوند.
بهروزآذر اظهار کرد: امروز به چابهار آمدهایم تا از نزدیک از زنان سرافراز این منطقه قدردانی کنیم؛ زنانی که با تلاش بیوقفه خود سهم مهمی در توسعه اقتصادی، رونق فعالیتهای بندری و استمرار خدمات به کشور دارند.
وی با بیان اینکه زنان ایرانی همواره در بزنگاههای تاریخی نقشآفرین بودهاند، افزود: از نخستین ساعات آغاز جنگ تحمیلی اخیر، زنان در کنار خانوادههای خود، دستگاههای اجرایی، مراکز خدماتی و بخشهای اقتصادی حضور یافتند و با مدیریت امور، پشتیبانی از فعالیتها و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، نقش مهمی در حفظ آرامش جامعه ایفا کردند.
معاون رئیسجمهور نقش خانواده را در تقویت روحیه مدافعان کشور بسیار مهم دانست و گفت: خانوادهها، بهویژه مادران و همسران، بزرگترین پشتوانه نیروهای مسلح هستند و با صبوری، حمایت و ایجاد آرامش، دل مدافعان امنیت را گرم میکنند تا با اقتدار از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور دفاع کنند.
وی با ابراز همدردی با مردم سیستان و بلوچستان و مناطق جنوبی کشور که در جریان تجاوز دشمن آسیب دیدهاند، تصریح کرد: حضور ما در این منطقه تنها یک بازدید اداری نیست، بلکه برای همدلی با مردم، شنیدن دغدغههای آنان و قدردانی از مقاومت و ایستادگیشان است. همه مردم ایران در غم مردم جنوب کشور شریک هستند و دولت نیز خود را موظف میداند در کنار آنان باشد.
بهروزآذر با اشاره به ظرفیتهای گسترده چابهار گفت: این بندر به عنوان یکی از مهمترین کانونهای اقتصادی و تجاری کشور، با تلاش شبانهروزی کارکنان خود، نقش مؤثری در تأمین نیازهای کشور و توسعه سواحل مکران ایفا میکند و حضور فعال بانوان در این مجموعه نشاندهنده جایگاه ارزشمند زنان در پیشبرد اهداف توسعهای ایران است.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در پایان تأکید کرد: دولت بر حمایت از زنان، تقویت حضور آنان در عرصههای مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی و فراهم کردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بانوان در مسیر پیشرفت کشور تأکید دارد و از همه زنانی که در روزهای سخت با ایثار و مسئولیتپذیری در کنار مردم و نظام ایستادند، صمیمانه قدردانی میکند.
منبع استانداری سیستان و بلوچستان