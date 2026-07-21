پنتاگون با کمبود بودجه مواجه است که عمدتاً به دلیل جنگ ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - واشنگتن پست روز سهشنبه به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که پنتاگون با کمبود فوری بودجه مواجه است که عمدتاً ناشی از جنگ در ایران است و انتظار میرود حسابهای کلیدی نظامی ظرف چند هفته با گسترش درگیری توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا خالی شوند.
در این گزارش آمده است که فشار بودجه، ارتش را مجبور به کاهش آموزش و نگهداری که از آمادگی پشتیبانی میکنند، کرده است. انتظار میرود فروپاشی آتشبس پس از کشته شدن چهار عضو سرویس آمریکایی در جریان درگیریهای جدید، هزینهها را بیشتر افزایش دهد و انتظارات از یک درگیری گستردهتر را افزایش دهد.
کاخ سفید ۶۷ میلیارد دلار بودجه اضطراری درخواست کرده است، اما کنگره همچنان در بنبست است. با توجه به اینکه قرار است مجلس نمایندگان یک ماه تعطیلات را آغاز کند، بعید است بودجه نظامی اضافی در کوتاهمدت تأمین شود.
نماینده پت هریگان، عضو جمهوریخواه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبهای گفت: «همه باید به این وضعیت نگاه کنند و از این خودپسندی که دارند، خلاص شوند.»
پس از انتشار گزارش اولیه، شان پارنل، سخنگوی مطبوعاتی پنتاگون گفت که پیت هگزت، وزیر جنگ «هر کاری که لازم باشد» برای حفظ آمادگی نظامی انجام خواهد داد و بودجه دفاعی را «ضروری» خواند.
هگزت و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا قرار است درخواست بودجه دولت را در کمیته تخصیص بودجه سنا مطرح کنند، در حالی که انتظار میرود راسل ووت، مدیر بودجه کاخ سفید، قانونگذاران جمهوریخواه را در جریان قرار دهد.
ترامپ در اواخر فوریه حملات هوایی را آغاز کرد و پیشبینی کرد که ظرف چند هفته به پایان میرسد و بعداً بارها مدعی شد که جنگ تقریباً تمام شده یا پیروز شده است، اما این درگیری ماهها ادامه داشته است. بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران، تجارت جهانی نفت و کود را مختل کرده و به بیثباتی اقتصادی افزوده است.
ووت به قانونگذاران گفت که این جنگ تاکنون حدود ۳۰ میلیارد دلار هزینه داشته است، اگرچه تحلیلگران تخمین میزنند که این رقم به طور قابل توجهی بیشتر است، زیرا بازسازی پایگاههای آمریکایی آسیب دیده از حملات ایران را شامل نمیشود.
این درگیری طولانی مدت، فشار زیادی را بر نیروی دریایی و هوایی ایالات متحده وارد کرده است، به طوری که پیشبینی میشود بودجه عملیات جاری تا پایان ماه به پایان برسد.
پنتاگون برای ادامه فعالیت تا آغاز سال مالی جدید در اول اکتبر، بودجه را از آموزش، نگهداری و تهیه سلاح منتقل کرده است که منجر به لغو رزمایشها و به تعویق افتادن نگهداری شده است.
وزارت جنگ همچنین از کنگره خواسته است تا انتقال ۴.۳ میلیارد دلار از برنامههای آموزشی و تسلیحاتی به نیازهای با اولویت بالاتر را تأیید کند، اما قانونگذاران هنوز اقدامی نکردهاند. یک مقام دولت ترامپ گفت که کاخ سفید همچنین در حال بررسی تغییر مسیر بودجه اضافی به عملیات پنتاگون است، اگرچه این امر به قیمت از دست رفتن سایر برنامهها تمام خواهد شد.