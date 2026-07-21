سخنگوی دولت در جریان سفر به شهرستان چابهار با حضور در منازل سه خانواده شهید و جانباز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا، ضمن ادای احترام به مقام شهدا، بر تداوم حمایت دولت از خانواده‌های ایثارگران و رسیدگی به مطالبات آنان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - فاطمه مهاجرانی در ادامه برنامه‌های سفر خود به سیستان و بلوچستان با حضور در منازل سه خانواده شهید و جانباز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا در چابهار دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که با حضور علیرضا شهرکی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان، مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان و معاون استاندار و فرماندار چابهار برگزار شد، سخنگوی دولت با خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان دیدار و از صبر، ایثار و استقامت آنان قدردانی کرد.

مهاجرانی در نخستین دیدار با والدین شهیده سمیرا بسارده، از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهیده، بر زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

وی همچنین با خانواده شهید عرفان جماعت بلوچ، از شهدای حوادث اخیر، دیدار و با ادای احترام به مقام شامخ این شهید، پای سخنان و دغدغه‌های خانواده وی نشست.

سخنگوی دولت در ادامه با عبدالکریم پاداش، جانباز و مجروح حادثه بندر شهید کلانتری چابهار، دیدار و از ایثار، مقاومت و فداکاری وی در دفاع از کشور تجلیل کرد.

سخنگوی دولت با خانواده‌های شهدا و جانباز جنگ تحمیلی در چابهار دیدار و گفت وگو کرد

در این دیدارها، خانواده‌های شهدا و جانبازان روایت‌هایی از روزهای سخت حملات و تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا و پیامدهای آن بر زندگی خود بیان کردند و خواستار تداوم حمایت و رسیدگی به مسائل جامعه ایثارگری شدند

سخنگوی دولت نیز با تأکید بر جایگاه والای خانواده‌های شهدا و ایثارگران، رسیدگی به مطالبات آنان را از اولویت‌های دولت دانست و بر استمرار ارتباط مسئولان با جامعه ایثارگری و پیگیری مشکلات این قشر تأکید کرد.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: سخنگوی دولت ، خانواده شهداء
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