منابع امنیتی از حمله سه پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - منابع عربی از شنیده شدن صدای چند انفجار در اربیل عراق خبر میدهند.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که سه پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل، شمال عراق سرنگون شدهاند.
خبرگزاری عراق نیز اعلام کرد که فرودگاه بینالمللی اربیل از تعلیق موقت پروازها خبر داده است.
بحرین نیز بار دیگر آژیر حمله هوایی خود را به صدا درآورده است. نیروی دفاعی بحرین پیش از این اعلام کرده بود که سیستمهای دفاعی آن تعدادی از حملات هوایی را رهگیری و منهدم کردهاند.
منبع: الجزیره