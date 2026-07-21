باشگاه خبرنگاران جوان- وقتی سال گذشته «چارلی کرک» یوتیوبر و اینفلوئنسر سرشناس آمریکایی و از مدافعان و حامیان جدی ترامپ و اسرائیل، ترور شد، سود سیاسی ماجرا را بیشتر از همه، رئیس جمهور آمریکا و صهیونیستها بردند که این ترور را دستمایه سرکوب حمایتها از مردم فلسطین کردند. کشته شدن «کرک» البته دود هم داشت که به چشم خیلیها رفت. یک نمونهاش مجسمهساز سرشناس نیویورکی بود که به هوای سود بردن از ترور چارلی کرک، دود نصیبش شده است. «سرجیو فورناری» که با تبلیغات ترامپ و صهیونیستها، احساس کرده بود همه مردم و مشاهیر آمریکا در حال دل سوزاندن برای چارلی کرک هستند، تصمیم گرفت تا تنور داغ است نانش را بچسباند؛ بنابراین حدود۱۰۰ هزار دلار هزینه کرد و مجسمه چارلی کرک را ساخت به این امید که افرادی پیدا شوند و در یک حراج آن را به قیمت خدا تومان بخرند. حساب و کتابش، اما غلط از کار درآمد. «گاردین» در این باره گزارش داده که مدتهاست این مجسمه روی دست سازندهاش مانده و کسی حاضر نیست آن را بخرد. نهتنها برای مجسمه مشتری پیدا نشد، بلکه عده زیادی به صورت ناشناس برای مجسمهساز پیام فرستادند که اگر آن را جایی ببینند، رویش ادرار خواهند کرد!
آقای مجسمهساز که در جریان ساخت مجسمه دچار حادثه هم شد و پایش شکست (چه بسا بخشی از هزینه ۱۰۰هزار دلاری مجسمه مربوط به همین ماجرا باشد) اگرچه مدعی است مجسمه را برای دفاع از آزادی بیان ساخته، اما معلوم است از همان ابتدا بهشدت روی منافع مالی کارش حساب کرده بود. فکر هم نمیکرد این مجسمه یک متر و ۸۸ سانتی از شخصیتی منفور به جای درآمدزایی برایش، به دردسر و پدیدهای نفرینشده تبدیل شود. به هرحال او در آخرین تلاشهایش حالا کمپین جمعآوری کمک راه انداخته بلکه بتواند بخشی از هزینههایش را جبران کند و البته تاکنون هزارو۴۰۰ دلار هم کمک جمع کرده به این امید که بتواند در میدان تایمز آن را به نمایش بگذارد و پولی بدست آورد.
منبع: روزنامه قدس