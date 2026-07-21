باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا بهروزآذر در بازدید از تیپ ۳۸۸ نیروی زمینی ارتش در شهرستان بمپور، در دیدار با فرماندهان و کارکنان این یگان اظهار کرد: آرامش امروز کشور، مرهون ایثار و فداکاری نیروهایی است که بی‌وقفه از امنیت و تمامیت ارضی ایران پاسداری می‌کنند و این مسئولیت، بدون همراهی خانواده‌های آنان به سرانجام نمی‌رسد.

وی بیان کرد: مادران، همسران و اعضای خانواده نیروهای ارتش، سپاه، فراجا و دیگر مجموعه‌های نظامی و امنیتی، سهمی ماندگار در حفظ امنیت کشور دارند؛ چرا که با بردباری و همراهی، زمینه تداوم خدمت مدافعان وطن را فراهم می‌کنند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: رسیدگی به مسائل خانواده‌های شهدا، ایثارگران و مدافعان وطن، بخشی از مسئولیت دستگاه‌های اجرایی است و این خانواده‌ها باید متناسب با جایگاه و نقشی که در امنیت کشور دارند، مورد حمایت قرار گیرند.

وی با بیان اینکه هر ایستادگی در میدان دفاع، بر پایه استقامت خانواده‌ها شکل می‌گیرد، گفت: امنیت و اقتدار ایران حاصل پیوند ایثار رزمندگان و پایداری خانواده‌هایی است که در سخت‌ترین شرایط، پشتیبان آنان بوده‌اند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با فرماندهان و کارکنان تیپ ۳۸۸ نیروی زمینی ارتش، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت این یگان قرار گرفت و بر استمرار حمایت از خانواده‌های شهدا و مدافعان وطن تأکید کرد.

در پی حمله هوایی به آسایشگاه سربازان تیپ ۳۸۸ پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در شهرستان بمپور، تعدادی از کارکنان و سربازان این یگان به شهادت رسیدند و شماری دیگر نیز مجروح شدند.

در این حمله به پادگان بمپور ایرانشهر که از آن به‌عنوان تجاوز ناجوانمردانه ارتش تروریستی آمریکا یاد شده، هفت نفر از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ نیروی زمینی ارتش به شهادت رسیدند؛ نیروهایی که در مسیر پاسداری از امنیت و آرامش کشور، جان خود را فدا کردند.

زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، روز سه‌شنبه در سفری به سیستان و بلوچستان وارد شهرستان ایرانشهر شد تا آخرین وضعیت مناطق آسیب‌دیده از حملات اخیر آمریکا، روند خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی و نحوه رسیدگی به مسائل خانواده‌های آسیب‌دیده را از نزدیک بررسی کند.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان