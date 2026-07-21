بقائی با انتشار تصویری از حضور متخصصان ایرانی در عملیات مهار آتش چاه‌های نفت کویت در سال ۱۹۹۱، تأکید کرد: میزبانی دشمنان ایران و همدستی با آنها در آتش‌افروزی علیه ایرانیان، نشانه ناسپاسی نسبت به گذشته و فقدان آینده‌نگری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از متخصصان ایرانی در کویت در سال ۱۹۹۱ که برای خاموش کردن آتش چاه‌های نفت این کشور اعزام شده بودند، نوشت: این عکس تاریخی از متخصصان نجیب و فداکار ایرانی است که پس از عقب‌نشینی ارتش رژیم بعث عراق از کویت، برای خاموش کردن چاه‌های نفت آتش‌گرفته این کشور تلاش کردند.

وی افزود: با وجود اینکه تنها سه سال از پایان جنگ تحمیلی صدام علیه ایران گذشته بود و زخم ناشی از حمایت‌های همه‌جانبه کویت و دیگر اعضای شورای همکاری از رژیم متجاوز صدام همچنان تازه بود، ایران به درخواست دولت کویت، یک تیم ۴۷ نفره از متخصصان صنعت نفت را برای مشارکت در عملیات خاموش کردن آتش اعزام کرد و مسئولیت مهار ۲۸ حلقه چاه نفت در میدان عظیم برقان را بر عهده گرفت؛ رخدادی که در اسناد و گزارش‌های بین‌المللی به‌عنوان بخشی از بزرگ‌ترین عملیات مهار آتش چاه‌های نفت در تاریخ ثبت شده است.

بقائی در ادامه نوشت: «ایرانیان نجیب، آتشی که بر جانتان افتاده بود را خاموش کردند و شما بخشی از آتش اهریمنان شده‌اید علیه مردمان ما.»

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: ایران همواره به حسن همجواری پایبند بوده است، اما دود ناسپاسی و فقدان آینده‌نگری به چشم ناسپاسان خواهد رفت.

وی در پایان با نقل این ضرب‌المثل نوشت: «کسی که خار بکارد، انگور درو نخواهد کرد.»

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، کویت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۰ ۳۱ تير ۱۴۰۵
فقط یک کار کنید قفل سر زبانتان در مورد مذاکره ببندید این قیمت نفت پایین نیاید این از صد تا کار واجب تره
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۰ ۳۱ تير ۱۴۰۵
دولت کویت هم همچون دولت سعودی # وهابی است. وهابی خبیث است و بی شرف ! وهابی اگر الان امام حسین زنده شود دوباره او را به شهادت خواهد رساند همچون اسلاف حرامزاده شان یعنی یزید و معاويه ۴ پدره
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