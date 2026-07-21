باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از متخصصان ایرانی در کویت در سال ۱۹۹۱ که برای خاموش کردن آتش چاه‌های نفت این کشور اعزام شده بودند، نوشت: این عکس تاریخی از متخصصان نجیب و فداکار ایرانی است که پس از عقب‌نشینی ارتش رژیم بعث عراق از کویت، برای خاموش کردن چاه‌های نفت آتش‌گرفته این کشور تلاش کردند.

وی افزود: با وجود اینکه تنها سه سال از پایان جنگ تحمیلی صدام علیه ایران گذشته بود و زخم ناشی از حمایت‌های همه‌جانبه کویت و دیگر اعضای شورای همکاری از رژیم متجاوز صدام همچنان تازه بود، ایران به درخواست دولت کویت، یک تیم ۴۷ نفره از متخصصان صنعت نفت را برای مشارکت در عملیات خاموش کردن آتش اعزام کرد و مسئولیت مهار ۲۸ حلقه چاه نفت در میدان عظیم برقان را بر عهده گرفت؛ رخدادی که در اسناد و گزارش‌های بین‌المللی به‌عنوان بخشی از بزرگ‌ترین عملیات مهار آتش چاه‌های نفت در تاریخ ثبت شده است.

بقائی در ادامه نوشت: «ایرانیان نجیب، آتشی که بر جانتان افتاده بود را خاموش کردند و شما بخشی از آتش اهریمنان شده‌اید علیه مردمان ما.»

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: ایران همواره به حسن همجواری پایبند بوده است، اما دود ناسپاسی و فقدان آینده‌نگری به چشم ناسپاسان خواهد رفت.

وی در پایان با نقل این ضرب‌المثل نوشت: «کسی که خار بکارد، انگور درو نخواهد کرد.»