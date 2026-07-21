مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان گفت: متاسفانه یکی از علت های عمده خاموشی بدون برنامه در برخی مناطق زاهدان و سایر مناطق استان سرقت تجهیزات شبکه برق است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مجید رضوانی به دنبال خاموشی های پراکنده و بدون برنامه در برخی مناطق زاهدان، اظهار داشت: علت اصلی این خاموشی ها سرقت تجهیزات شبکه برق است به گونه ای که تنها در منطقه ناحیه یک زاهدان در یوم جاری چهار مورد سرقت شبکه ثبت شده است.

وی ادامه داد: پرسنل عملیاتی این مناطق به محض ثبت و اطلاع خاموشی به مناطق یاد شده اعزام می‌شوند اما با توجه به حجم زیاد خسارت این امر زمان بر خواهد شد.

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: یکی دیگر از عواملی که باعث خاموشی های ناخواسته می‌شود، حجم بالای مصرف و سوختن تجهیزات و تاسیسات شبکه برق است.

وی خاطرنشان کرد: از شهروندان گرامی خواهشمندیم در مدیریت مصرف انرژی نهایت همکاری و همراهی را داشته باشند و در صورت بروز هر گونه خاموشی یا خسارت به شبکه برق مراتب را از طریق اپلیکیشن برق من یا سامانه ۱۲۱ اطلاع رسانی نمایند.

منبع  شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان

برچسب ها: توزیع برق ، سرقت شبکه برق
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۳ ۳۱ تير ۱۴۰۵
اونجاها کابلهای مسی با آلومینیوم تغویض بشه تا برای دزدا نصرفه
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