باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رئیس جمهور لبنان، جوزف عون روز سهشنبه از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا خواست تا به حمایت از نیروهای مسلح لبنان (LAF) ادامه دهد و آن را ستون فقرات امنیت و ثبات کشور خواند.
عون که در کنار ترامپ در دفتر بیضی شکل صحبت میکرد گفت که از رئیس جمهور ایالات متحده «دو چیز» خواسته است: حمایت سیاسی و حمایت از ارتش لبنان، که معتبرترین نهاد در کشور است و قدرتمندترین سلاح را دارد، یعنی اعتماد مردم.»
او گفت: «مانند هر نیروی مسلح دیگری در جهان، نیروهای مسلح لبنان ستون فقرات امنیت و ثبات هستند. ما باید از ارتش لبنان حمایت کنیم.»
عون هشدار داد که لبنان بدون یک ارتش قوی در معرض خطر فروپاشی است. او گفت: «ارتش لبنان کشور را امن و پایدار نگه میدارد؛ بدون ارتش لبنان، همه چیز فرو خواهد پاشید. ما این را نمیخواهیم. فکر میکنم رئیس جمهور ترامپ این را نمیخواهد.»
او گفت: «تنها چیزی که ما میخواهیم این است که به حمایت از ارتش لبنان ادامه دهیم و آنها میدانند که ارتش لبنان کار بزرگی انجام میدهد و وظیفه خود را به طور کامل انجام میدهد. من کاملاً به ارتش لبنان اعتماد دارم، من کاملاً به رهبری ارتش لبنان اعتماد دارم.»
عون با اشاره به توافقنامهای که ماه گذشته در واشنگتن امضا شد، از ترامپ تمجید کرد و گفت: «چارچوبی که به تازگی امضا شده برای پایان دادن به وضعیت خصومت بین لبنان و اسرائیل «برای همیشه» است.
عون گفت: «وقت آن رسیده که لبنان و کل منطقه با ثبات و امن باشند.» او افزود که «دیدگاه ترامپ صلح است» و «دیدگاه ثبات است.»
او گفت: «فکر میکنم دیدگاه من با دیدگاه شما و با هم مطابقت دارد.»
اظهارات عون در حالی مطرح شد که ارتش او تحت توافقنامه چارچوبی که با میانجیگری ایالات متحده به دست آمده بود، شروع به استقرار در بخشهایی از جنوب لبنان کرد.
ارتش لبنان اخیراً به عنوان بخشی از پروژه «منطقه آزمایشی» تحت این توافق، وارد چندین روستای جنوبی شد و انتظار میرود نیروهای اسرائیلی از تعداد کمی از مناطق عقبنشینی کنند و ارتش لبنان برای تأمین امنیت وارد عمل شود.
ترامپ در پاسخ به این سوال که ارتش اسرائیل چه زمانی از جنوب لبنان عقبنشینی خواهد کرد، مدعی شد: «آنها در حال انجام این کار هستند. آنها در حال استقرار مجدد در بخشهای دیگر هستند.»
منبع: آناتولی