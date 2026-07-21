باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - هادی عیدیپور، رئیس سازمان آتشنشانی شیراز، از وقوع حریق در زمین و دامنههای کوه در محدوده دروازه قرآن خبر داد.
او در تشریح این حادثه گفت: در ساعت ۲۰:۲۶ امروز ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، گزارش آتشسوزی در دامنههای کوه مجاور بیمارستان مادر و کودک به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.
عیدیپور افزود: بلافاصله پس از دریافت پیام، تیمهای عملیاتی از ایستگاههای ۹، ۲۱، ۱۵ و ۱ به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات لازم برای مهار و جلوگیری از گسترش حریق در این منطقه کوهستانی را آغاز کردند.
رئیس سازمان آتشنشانی شیراز در پایان خاطرنشان کرد: عملیات اطفا با سرعت عمل آتشنشانان انجام شد و وضعیت در این محدوده تحت کنترل است.