فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر از کشف مقدار بیش از ۶ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - کامران خوشناموند در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای مطالبات مردمی و برخورد با قاچاقچیان سوخت، مأموران مبارزه با قاچاق کالا، ارز و سوخت این شهرستان، حین گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی منتهی به این شهرستان، به چند دستگاه خودرو مشکوک و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در اجرای این طرح، تعداد ۶ دستگاه خودروی سواری توقیف شد که در بازرسی دقیق از آنها، مقدار تقریبی ۶ هزار و ۱۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از چرخه قانونی، کشف شد.

سرهنگ خوشناموند تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی سوخت مکشوفه را ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد کردند

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر با بیان اینکه در این خصوص ۶ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند، از مردم خواست: در صورت اطلاع از فعالیت‌های قاچاقچیان سوخت، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: پلیس خوزستان

برچسب ها: سوخت قاچاق ، خوزستان
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