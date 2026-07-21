سپاه پاسداران اعلام کرد: یک مجموعه رادار تاکتیکی در اطراف پایگاه علی السالم و یک سامانه راداری دیگر در جزیره بوبیان کویت منهدم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴۱ عملیات نصر۲ اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین

ملت قهرمان و ستم ستیز ایران اسلامی با عنایت خداوند متعال و دعای خیر شما مردم ایستاده در میدان. 

رزمندگان غیور سپاه در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر۲ و در ادامه پاک‌سازی منطقه از رادارها، با تهاجم به یک رادار هشدار اولیه، یک مجموعه رادار تاکتیکی در اطراف پایگاه علی السالم و یک سامانه راداری دیگر در جزیره بوبیان کویت، این رادار‌ها را منهدم کرده و از رده عملیات خارج کردند.

عملیات تنبیه متجاوز ادامه دارد؛ و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

برچسب ها: سپاه ، کویت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۲ ۳۱ تير ۱۴۰۵
خداقوت دمشون گرم
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۲ ۳۱ تير ۱۴۰۵
خداقوت دمشون گرم
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
سیداحمد
۰۱:۳۱ ۳۱ تير ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونی از حرامیان
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Germany
ناشناس
۰۱:۳۱ ۳۱ تير ۱۴۰۵
ملت قهرمان و ستم ستیز ایران اسلامی با عنایت خداوند متعال و دعای خیر شما مردم ایستاده در میدان. :))
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۴ ۳۱ تير ۱۴۰۵
درود بر نیروهای مسلح
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۸ ۳۱ تير ۱۴۰۵
الهی شکر.. دمتون گرم بچه ها
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۱ ۳۱ تير ۱۴۰۵
سریعا کشورهای خلیج فارس به استان های ایران ملحق بشه و اسم دریای عمان رو به اسم خودمون بزنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۳ ۳۰ تير ۱۴۰۵
بخدا گرفتن پایگاه های آمریکایی برای خود آمریکا زیاد جالب نیست چراکه اونها اکثر نیروهاشون در عربستان و اردن و آذربایجان و شاید در کردستان عراق پیاده کردن اما برای ما ایرانیها برگ برنده است برای ادب کردن این عربهای خائن منطقه .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۱ ۳۰ تير ۱۴۰۵
دمتون گرم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۸ ۳۰ تير ۱۴۰۵
مقامات کویتی یادشان رفته صدام به کشور شان حمله کرد کشور شان را گرفت ایران غیور نجات شان داد یاد شان رفته سه سال بعد از جنگ صدام حسین علیه ایران آتش سوزی مهیبی در چاه های نفت شان یا مخزن سوخت شان افتاده بود ایران غیور اون آتش عظیم را خاموش کرد تا از آن جهنم نجات شان داده بعضی ها اینقدر بیصفت هستند تا آرنج هم دست عسل در دهان شان گذاشته شود دست آدم را گاز می‌گیرند رفتن طرف دشمنان ایران را گرفتند این سران عربی گاو شیرده ای برای آمریکا نیستند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۱ ۳۰ تير ۱۴۰۵
کویت یک آدم درست حسابی نداره شده حیات خلوت آمریکا
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۳ ۳۰ تير ۱۴۰۵
امریکا اگر طبق تفاهم جامه قرار بوده از منطقه بره همه پایگاهاش را خودش نابود می کنه
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