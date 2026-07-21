مراسم سوگواری شب شهادت امام حسن مجتبی (ع) در حرم حضرت معصومه (س) با حضور ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی  - در شب شهادت امام حسن مجتبی (ع)، حرم مطهر حضرت معصومه (س) میزبان سوگوارانی بود که در غم شهادت مظلومانه کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام اشک ماتم ریختند.

برپایی سوگواره شب شهادت امام حسن مجتبی (ع) در حرم حضرت معصومه (س)+ تصاویر وفیلم

برپایی سوگواره شب شهادت امام حسن مجتبی (ع) در حرم حضرت معصومه (س)+ تصاویر وفیلم

برپایی سوگواره شب شهادت امام حسن مجتبی (ع) در حرم حضرت معصومه (س)+ تصاویر وفیلم

برپایی سوگواره شب شهادت امام حسن مجتبی (ع) در حرم حضرت معصومه (س)+ تصاویر وفیلم

برپایی سوگواره شب شهادت امام حسن مجتبی (ع) در حرم حضرت معصومه (س)+ تصاویر وفیلم

برپایی سوگواره شب شهادت امام حسن مجتبی (ع) در حرم حضرت معصومه (س)+ تصاویر وفیلم

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حرم حضرت معصومه (س) ، شهادت امام حسن مجتبی (ع)
خبرهای مرتبط
سه شنبه‌های عاشقی در مسیر طریق المهدی +فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برپایی سوگواره شب شهادت امام حسن مجتبی(ع) در حرم حضرت معصومه(س) + تصاویر و فیلم
تکمیل کنارگذر شهید سلیمانی قم در گرو رفع موانع و تأمین اعتبار
آخرین اخبار
تکمیل کنارگذر شهید سلیمانی قم در گرو رفع موانع و تأمین اعتبار
برپایی سوگواره شب شهادت امام حسن مجتبی(ع) در حرم حضرت معصومه(س) + تصاویر و فیلم
سه شنبه‌های عاشقی در مسیر طریق المهدی +فیلم
توقیف سوزوکی حامل تریاک در قم +تصاویر
چهارمین روز همایش بین‌المللی «تحقق وعده انتقام» درقم برگزار شد
سهم ۲ درصدی پدافند غیرعامل قم از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی
رونق برداشت توت در قم؛ صادرات ۹۰ درصدی به کشور‌های عربی و اروپایی
تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافر قم به سامانه مکان‌یاب در ایام اربعین
قطع برق ۳۰۰ اداره استان قم در یک روز
آغاز دوره توانمندسازی مدیران بسیج حقوقدانان در قم / تأکید بر تحقق عدالت در گام دوم انقلاب
قم میزبان زائران اربعین حسینی شد / راه‌اندازی خط ویژه اسکان در قرارگاه مردمی