باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - رامین مظاهری، خبرنگار پرستیوی از واشنگتن دیسی گزارش داد: تشدید حملات علیه ایران و هدف قرار دادن شهروندان و زیرساختهای غیرنظامی این کشور، با موجی از مخالفت بیسابقه افکار عمومی آمریکا روبهرو شده است. نتایج یک نظرسنجی جدید نشان میدهد که میزان حمایت از این جنگ به منفی ۳۰ درصد رسیده است.
مظاهری بیان کرد: در کشوری که همواره به میهنپرستی شهرت داشته، میهنپرستی گاهی به ملیگرایی افراطی تبدیل میشود و طی دههها با فضای ایرانهراسی و اسلامهراسی مواجه بوده است. جنگ علیه ایران به جنگی با کمترین میزان حمایت افکار عمومی در تاریخ نظرسنجیهای آمریکا تبدیل شده است. در همین حال، میانگین قیمت هر گالن بنزین در آمریکا بار دیگر از مرز ۴ دلار گذشته است. برآوردهای معتبر نشان میدهد که این جنگ روزانه ۱.۱ میلیارد دلار برای واشنگتن هزینه دارد. رقمی که مجموع هزینههای آن را تاکنون به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار رسانده است.