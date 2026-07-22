باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - اهواز، این روزها نه فقط میزبان هوای شرجی، که میزبان دریایی از جمعیت عاشق است.

مشایه اهواز که در گویش محلی به معنای پیاده‌روی دسته‌جمعی است، از نقاط مختلف شهر مانند کیانپارس، پادادشهر، زیتون‌کارمندی، کوی فرهنگیان و حتی حاشیهٔ کارون آغاز می‌شود و عزاداران را تا مصلی‌های بزرگ و سپس جاده‌های منتهی به شلمچه و چذابه هدایت می‌کند.

ویژگی منحصربه‌فرد این راهپیمایی، تلفیق آیین‌های بومی خوزستان با حماسه عاشوراست.

در طول مسیر، ایستگاه‌های صلواتی با نذری‌های سنتی همچون شیرینی محلی، خرما، چای کرمانشاهی و آش برپاست و نوحه‌های سوزناک عربی و فارسی با طبل و سنج، فضایی ملکوتی می‌آفریند.

پیر و جوان، زن و مرد، کودک و سالمند، همه در این مسیر نورانی یکصدا می‌خوانند: «لبیک یا حسین».