اندی برنهام با استفاده از پایگاه‌های انگلیس برای برخی از حملات آمریکا به ایران موافقت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اندی برنهام، نخست وزیر جدید انگلیس استفاده از پایگاه‌های نظامی انگلیس توسط ایالات متحده را برای آنچه این کشور حملات دفاعی علیه ایران می‌نامد، تأیید کرده است که ادامه سیاست سلف خود، کی‌یر استارمر است.

به گفته افراد آگاه از این موضوع، استارمر روز جمعه جلسه‌ای با وزرا و مقامات ارشد برگزار کرد تا در مورد سیاست انگلیس پس از از سرگیری عملیات ایالات متحده در اوایل این ماه بحث و گفتگو کنند.

این افراد گفتند که وزرا در آن جلسه تصمیم گرفتند سیاست موجود را ادامه دهند که پایگاه‌های دیگو گارسیا در اقیانوس هند و پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فیرفورد در گلاسترشر انگلیس می‌تواند توسط هواپیماهای آمریکایی مورد استفاده قرار گیرند.

آنها افزودند که برنهام، که روز دوشنبه نخست وزیر شد، از این بحث مطلع شده و با تصمیم اتخاذ شده موافقت کرده است. 

این افراد گفتند که او سیاست دولت قبلی را در مورد تأیید پایگاه‌های انگلیس برای حملات به اصطلاح دفاعی ایالات متحده ادامه خواهد داد. این بدان معناست که احتمالاً پایگاه‌های انگلیس برای برخی از دور فعلی عملیات‌های آمریکا مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

این تصمیم پس از دهمین روز از تجاوز آمریکا به خاک ایران اتخاذ شد. با این حال، تصمیمات گرفته شده توسط استارمر از نظر سیاسی دشوار بود زیرا او از سوی چپ‌گرایان انگلیس برای جلوگیری از استفاده از پایگاه‌ها و از سوی ترامپ برای گسترش نقش انگلیس در حمایت از جنگ تحت فشار قرار گرفت.

اظهارات ترامپ مبنی بر تهدید به حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران مانند پل‌ها و نیروگاه‌ها، مقامات انگلیسی را نیز نگران کرده است که نگران پیامدهای قانونی هرگونه حمله‌ای از این دست هستند.

برنهام احتمالاً با انتقاد حزب سبز چپ‌گرا و دموکرات‌های لیبرال روبرو خواهد شد که هر دو با استفاده از پایگاه‌ها مخالفند زیرا از نظر آنها، این امر انگلیس را در جنایات جنگی همدست می‌کند.

برنهام پس از نخست وزیر شدن در روز دوشنبه تلفنی با ترامپ صحبت کرد. طبق ادعای دفترش، "نخست وزیر تعهد انگلیس را برای تأمین امنیت حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز تشریح کرد."

ترامپ در مورد این تماس تلفنی نظر مساعدی در تروث سوشال منتشر کرد. او نوشت: «ما درباره نفت دریای شمال، تجارت، اتحاد نظامی، مین‌زدایی تنگه هرمز و بسیاری از موضوعات دیگر بحث کردیم. تماس تلفنی جالب بود و خیلی خوب پیش رفت.»

منبع: بلومبرگ

برچسب ها: نخست وزیر انگلیس ، دونالد ترامپ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۶ ۳۱ تير ۱۴۰۵
انگلیس ام الفساد جامعه حهانی که اسراییل را در این متطقه ژایید همه مفسده ها زیر سر این عجوزه بدکاره هست
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۱ ۳۱ تير ۱۴۰۵
سفارت استعمارگر پیر ومتحد آمریکا را ببندید...
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۷ ۳۱ تير ۱۴۰۵
دست نشانده صهیونیست می ره تا یک دست نشانده صهیونی تازه نفس بیاد.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
بهزادغیبی
۰۷:۵۷ ۳۱ تير ۱۴۰۵
تازه اومده هول شده، تا جا بیافته استعفاشو میده
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۱ ۳۱ تير ۱۴۰۵
این رفتار عجیب نیست. ریشه در فرهنگ آنهاست. پیر استعمارگر هبچ وقت از عادت خود که همان حمله به بشریت و پایمال کردن حقوق ملت هاست، دست نخواهد کشید.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۹ ۳۱ تير ۱۴۰۵
خدا نابود کنه هردوتاشون رو
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۳ ۳۱ تير ۱۴۰۵
روباه پیر انگلیس همیشه پا به پای امریکا بوده
خوش باوری است اگر ایندو را جدا بدانبم
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۲ ۳۱ تير ۱۴۰۵
با توکل به خدا درسی به این عوضی ها می دهیم که دیگر فکر تجاوز و استعمار نکنند
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۱ ۳۱ تير ۱۴۰۵
باید جلوی متجاوزان ایستاد و درسی داد که دیگر فکر حمله نکنند
امیدوارم جاسوسان داخلی که از حیث لو رفتن صلح و تفاهم نامه را امضا کردند، شناسایی و به درک واصل شوند
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۰ ۳۱ تير ۱۴۰۵
گویا باید از قاره پیماها هم استفاده کرد
پس جزایر دیگو گارسیای انگلیس و انگلیس هم جزو اهداف ایران شدند
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۵ ۳۱ تير ۱۴۰۵
انگلیس پدرسوخته!!
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۰۶ ۳۱ تير ۱۴۰۵
مگه مردم ایران خباثت‌های انگلیس رو فراموش می‌کنه. ظاهرا باید قبرستان‌های بیشتری رو به شماها اختصاص بدیم.
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۵۶ ۳۱ تير ۱۴۰۵
هنوز نمی خواهید قبول کنید که انگلیس هم مثل دشمن آمریکایی صهیونی دشمن ایران وهم پیمان آنهاست . سفیر و کارکنان سفارتش را اخراج کنید .
۱
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۶ ۳۱ تير ۱۴۰۵
قیافتون هم از شکل آدم دراومده چیکار کردین تو این دنیای کوتاه روبای استعمار گر
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۲۳ ۳۱ تير ۱۴۰۵
چقدر خوبه انگلیس توی ایران سفارت دارد !!!!!!!!!!!!!!!!!!
۱
۶
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۱۲
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