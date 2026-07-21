باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اندی برنهام، نخست وزیر جدید انگلیس استفاده از پایگاههای نظامی انگلیس توسط ایالات متحده را برای آنچه این کشور حملات دفاعی علیه ایران مینامد، تأیید کرده است که ادامه سیاست سلف خود، کییر استارمر است.
به گفته افراد آگاه از این موضوع، استارمر روز جمعه جلسهای با وزرا و مقامات ارشد برگزار کرد تا در مورد سیاست انگلیس پس از از سرگیری عملیات ایالات متحده در اوایل این ماه بحث و گفتگو کنند.
این افراد گفتند که وزرا در آن جلسه تصمیم گرفتند سیاست موجود را ادامه دهند که پایگاههای دیگو گارسیا در اقیانوس هند و پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فیرفورد در گلاسترشر انگلیس میتواند توسط هواپیماهای آمریکایی مورد استفاده قرار گیرند.
آنها افزودند که برنهام، که روز دوشنبه نخست وزیر شد، از این بحث مطلع شده و با تصمیم اتخاذ شده موافقت کرده است.
این افراد گفتند که او سیاست دولت قبلی را در مورد تأیید پایگاههای انگلیس برای حملات به اصطلاح دفاعی ایالات متحده ادامه خواهد داد. این بدان معناست که احتمالاً پایگاههای انگلیس برای برخی از دور فعلی عملیاتهای آمریکا مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
این تصمیم پس از دهمین روز از تجاوز آمریکا به خاک ایران اتخاذ شد. با این حال، تصمیمات گرفته شده توسط استارمر از نظر سیاسی دشوار بود زیرا او از سوی چپگرایان انگلیس برای جلوگیری از استفاده از پایگاهها و از سوی ترامپ برای گسترش نقش انگلیس در حمایت از جنگ تحت فشار قرار گرفت.
اظهارات ترامپ مبنی بر تهدید به حمله به زیرساختهای غیرنظامی ایران مانند پلها و نیروگاهها، مقامات انگلیسی را نیز نگران کرده است که نگران پیامدهای قانونی هرگونه حملهای از این دست هستند.
برنهام احتمالاً با انتقاد حزب سبز چپگرا و دموکراتهای لیبرال روبرو خواهد شد که هر دو با استفاده از پایگاهها مخالفند زیرا از نظر آنها، این امر انگلیس را در جنایات جنگی همدست میکند.
برنهام پس از نخست وزیر شدن در روز دوشنبه تلفنی با ترامپ صحبت کرد. طبق ادعای دفترش، "نخست وزیر تعهد انگلیس را برای تأمین امنیت حرکت کشتیها در تنگه هرمز تشریح کرد."
ترامپ در مورد این تماس تلفنی نظر مساعدی در تروث سوشال منتشر کرد. او نوشت: «ما درباره نفت دریای شمال، تجارت، اتحاد نظامی، مینزدایی تنگه هرمز و بسیاری از موضوعات دیگر بحث کردیم. تماس تلفنی جالب بود و خیلی خوب پیش رفت.»
منبع: بلومبرگ